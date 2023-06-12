Видео с заготовками для розжига деревьев в лесу не имеет отношения к области Абай – акимат

Фото пресс-службы акимата Абайской области

В сети Интернет распространяется видео, на котором группа людей обнаружила заготовки для розжига стволов деревьев в лесу. Вместе с тем, один из участников видео упоминает поселок Джабык, сообщает Kazpravda.kz.

"Судя по информационным сообщениям в июне 2021 года в поселке Джабык Челябинской области Российской Федерации произошел крупный пожар в лесном массиве, что свидетельствует о том, что видеоролик не имеет никакого отношения к области Абай", - заявили в областном акимате.

В администрации региона попросили доверять только официальным источникам информации.

"За распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ и социальных сетей предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы. Призываем граждан не поддаваться панике и доверять только официальной информации", - говорится в информации акимата области.