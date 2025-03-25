Видеокамеры помогают следить за экологической ситуацией

Закон и Порядок
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В Казахстане наблюдается значительное увеличение числа видеокамер, играющих ключевую роль в борьбе с экологическими нарушениями, сообщает сайт МВД РК

Фото: Kazpravda.kz

Эти технологии помогают оперативно выявлять правонарушителей. Благодаря принятым мерам за два месяца 2025 года по республике полицейскими выявлено 6 931 нарушение природоохранного законодательства. К административной ответственности привлечено 6 813 нарушителей.

По городу Астана выявлено 15 таких нарушений. 12 человек привлечены к административной ответственности. Особое внимание стоит уделить росту числа камер в столице. На сегодняшний день в Астане функционирует 207 тысяч видеокамер, из которых 36 тысяч подключены к центру оперативного управления. Это на две тысячи больше, чем в прошлом году.

Это показывает стремление города к улучшению системы безопасности и повышению эффективности мониторинга экологической ситуации.

 

#Астана #нарушение #экология #видеокамеры

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