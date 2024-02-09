Видеть, чувствовать, волновать

Свои первые поэтические строки Лариса Губашева написала в школьные годы. Любовь к поэзии привила мама Ольга Губашева-Мысина, известная в поэтическом сообществе под псевдонимом Ольга Олжасова.

По признанию Ларисы, в самом начале ее стихи были ­подражательными. На становление и развитие таразской поэтессы оказало влияние творчест­во Александра Блока, Осипа Мандельшта­ма, Марины Цветаевой, Анны Ахмато­вой, Георгия Иванова и Игоря Северя­нина.

Как отметил член Союза журналистов Казахстана Кукен Оршабеков, поначалу это были наивные детские откровения девочки, познающей окружающий мир. Из года в год Лариса неустанно оттачивала слог и рифму, серьезно работала над содержанием поэтических строк.

– К 2000 году в Таразе образовалось литературное объединение «Оазис», которое инициировал коллега по цеху Сергей Росс, – вспоминает моя собеседница. – На еженедельных собраниях декламировались новые стихи, бурно обсуждались и нередко подвергались жесткой критике.

Царила особенная творческая атмо­сфера, и происходил обмен опытом, который был так необходим поэтессе. Все это заставляло больше работать над собой, изучать художественные приемы. Рождались здесь различные идеи и проекты, в том числе и выпуск альманаха «Оазис», где она не раз публиковала свои произведения. Несколько стихов удалось напечатать в республиканских литературных журналах «Простор» и «Нива».

Затем она связала свою трудовую дея­тельность с журналистикой, но продолжила писать, хоть и в стол. Спустя годы появился Интернет, который предоставил возможность свободно публиковаться на своих просторах.

Сегодня, как и прежде, Лариса ценит поэзию Серебряного века и старается придерживаться схемы Александра Блока, который учил, что хорошее стихотворение не должно превышать пяти строф, и каждая из них предназначена для разных целей: заявление, удивление, опровержение, синтез и мораль. Близка ей также ироничная поэзия Игоря Губермана и Игоря Иртеньева. Лариса с удовольствием читает пародии Александра Иванова. Вместе с тем любит и современников – Бориса Рыжего, Юлию Соломонову, Веру Полозкову и Ербола Жумагулова.

Свое название – «Пятый угол» – книга получила не случайно. Пятым углом автор считает место, где она находит ответы на свои вопросы, некую заветную и заповедную территорию, где поэт, как зачарованный странник, приходит к пониманию собственной натуры и жизненного предназначения. Как говорит сама Лариса Губашева, в обычной комнате, как известно, всегда четыре угла, но путь истинного поэта зачастую странный и необычный, неровный, словом, «пятый угол».

– Свой заветный «пятый угол» я обрела, когда устроилась на работу в областную газету «Знамя труда», – рассказывает она. – Мне хорошо среди единомышленников и людей с несколько критическим подходом. Здесь охотно поддерживают поэтическое творчество, и нередко к нему присоединяются и другие коллеги, что очень радует.

– С творчеством Ларисы Губашевой я впервые познакомился несколько лет назад, – вспоминает журналист Кукен Оршабеков. – Это были ее стихи, опубликованные в городской газете «Жамбыл-Тараз». Признаться, они мне сразу понравились. Более того, я восхитился слогом автора – одновременно трепетным и сильным. Стихи, как известно, бывают разные: добрые и злые, громкие и тихие, размашистые и сдержанные. Стихи же Ларисы – доб­рые и лиричные. Они способны ненавязчиво проникать в душу и задевать ее тонкие струны.

К примеру, вот одно из них:

«Свистать всех наверх, полундра,

пиастры!» –

Пиратом ноябрь налетает, и ветер

К земле наклоняет пушистые астры…

И осень на сердце, и холод на свете.

Но где-то в тиши, в одинокой

квартире,

Распустятся в вазе, как призраки

лета,

Чудесные, яркие, лучшие в мире

И нежные астры, чей цвет

фиолетов».

Если описывать книгу одним словом, то она о любви – любви к родному городу и краю с его красотами и щедротами, к землякам и созданиям того богатого внутреннего мира, которым автор спешит поделиться с читателем. В ней собраны произведения, созданные автором в разные годы. Встречаются ранние стихи, повествующие о молодости и студенческих буднях, а можно прочесть и уже зрелые, посвященные Родине и настоящим светилам в мире нацио­нальной литературы. Вот что пишет она об Абае Кунанбайулы:

«Абай – и простота, и жизни повесть,

Абай – и глас народа самого,

Он – назидание и наша совесть,

Культурного расцвета торжество».

– Первое, что можно заметить в творчестве Ларисы Губашевой, так это ее любовь к родному краю, древнему Таразу, в котором она живет, – отметил член Союза писателей РК Бекет Момынкул.

Любимому городу она посвятила целый ряд своих стихов, среди которых «Загадка Тараза», «Летними ночами», «Мой уютный город», «Таразская осень», «Талас», «Купола Тараза» и другие. Обращает на себя внимание и мини-поэма «Айша-биби», повествующая о самой распространенной легенде, связанной с трагической историей любви красавицы Айши и правителя Тараза Карахана.

Поэтесса обращается к теме бережного отношения к историческому наследию, осмысления прошлого и настоящего ­Казахстана, патриотизма и чувства любви к Родине. Свидетельство тому – стихи «Казахстан», «Символ Родины», «Моя столица», «Ко мне страна моя спешит», «Выше облаков».

По признанию Ларисы Губашевой, книга «Пятый угол» – это небольшое чудо, первый шаг на пути к реализации своего предназначения в мире. В сборнике – вся ее жизнь, и если читать его внимательно, то можно проследить за тем, что волновало поэтессу, чем она жила в разные годы.

Коллеги поэтессы считают, что Лариса Губашева имеет свой стиль – содержательный и волнующий. Она не придумывает стихи, пишет о том, чем живет, что видит, слышит, чувствует, переживает.