Есть люди, чей труд остается незаметным в масштабах большого производства, но без них невозможен ни один процесс

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Их работа – это не просто ремесло, а искусство, требующее усидчивости, терпения и огромной самоотдачи. Айгуль Борашевна Тапина – одна из таких людей. Маляр третьего разряда на заводе им. Кирова в Петропавловске, она уже почти десять лет доказывает, что рабочие профессии – это не только мужская сфера.

Когда в 2015 году она, молодая и энергичная, переступила порог сборочного цеха № 2, то еще не знала, насколько сильно полюбит это дело. Начав учеником слесаря-сборщика, Айгуль с первых дней показала, что готова работать наравне с мужчинами. Усидчивость, внимательность и стремление к совершенству помогли быстро освоить профессию.

Спустя два года она перешла на малярный участок, и здесь карьера заиграла новыми крас­ками в прямом и переносном смысле. В 2018-м, заслуженно получив третий разряд, Айгуль окончательно утвердилась в профессии. Она не просто наносит краску – она создает надежное покрытие, защищающее металл от разрушения. Каждая деталь, проходящая через ее руки, – это не просто элемент техники, а продукт, в который вложены душа и мастерство.

Работа маляра – тяжелый труд. Постоянное напряжение, работа с токсичными веществами, использование пульверизатора – все это требует физической выносливости и внимательности. К тому же условия на заводе хоть и улучшаются, но остаются сложными: обязательны защитные перчатки, респиратор, а сам процесс может занимать недели. Например, полная покраска кунга длится до 15 дней.

Но Айгуль не боится трудностей. Она единственная женщина-маляр в своем коллективе и работает в связке с восемью мужчинами. Гендерного неравенства здесь нет – каждый выполняет свою задачу наравне с другими. Конечно, если требуется поднять тяжелую деталь, коллеги помогают, но в целом она справляется сама.

– Если хочешь настоящего равенства – иди на завод, – смеется Айгуль.

Женщина признается, что ее всегда привлекала работа руками. Ей нравится видеть результат своего труда, знать, что ее работа важна. А еще – стабильность.

– Я ценю стабильность, которую дает завод. В наше время ее не хватает, поэтому продолжаю работать здесь, – рассказывает она.

К тому же на заводе предоставляют социальные гарантии: надбавки за вредность, пенсия в 55 лет. До этого момента Айгуль осталось 11 лет, но возраст она не ощущает – бодрости хватает.

Сын, 23-летний Рустем, уже успел создать свою семью, он пограничник. В семье у Айгуль трудолюбие всегда ценилось: отец был участковым, мама – кассиром. И она сама продолжает этот путь, подавая пример стойкости и ответственности.

С 1 февраля 2024 года Айгуль переведена в цех колесной техники № 3, где ее опыт и навыки особенно ценятся. Коллеги уважают Айгуль за трудолюбие, руководство – за профессионализм, а весь коллектив гордится тем, что рядом с ними работает такой специалист.

Труд Айгуль Тапиной был отмечен: она получила благодарственное письмо от акима Петропавловска Серика Мухамедиева. Но для самой Айгуль главная награда – это возможность заниматься любимым делом и видеть, как ее работа становится частью чего-то большего.

– Иногда бывает трудно – физически и морально. Но если работа нравится, все трудности отходят на второй план, – признается она.

Пример Айгуль Тапиной доказывает: женщины могут работать в технических профессиях и преуспевать в них. В современном мире нет мужских или женских профессий, есть те, что требуют терпения и любви к делу. Не важно, какого ты пола, важно, насколько ты предан своей работе. Пусть ее путь будет вдохновением для молодых специалистов, а труд всегда будет оцениваться по достоинству!