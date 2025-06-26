ВИЭ: развитие идет эволюционно

Энергетика
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Амир Ергали

Министерство энергетики РК проводит целенаправленную работу по строительству и вводу в эксплуатацию возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Как сообщил на площадке СЦК вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов, сегодня в респуб­лике действуют 156 объектов ВИЭ общей мощностью более трех гигаватт.

По итогам 2024 года объем произ­водства энергии из этого источника составил 7,5 млрд кВт·ч, что эквивалентно 6,4% от общего объема энергопроизводства. В 2025 году планируется увеличить долю возоб­новляемой энергии и к 2030 году довести до 15%.

– В целом развитие возобновляемой энергетики в Казахстане проходит эволюционно. Первый закон в этой сфере был принят в 2009 году, а в 2014-м создан центр по закупке электроэнергии от ВИЭ и начаты первые проекты. В 2018 году проведена масштабная реформа, когда отрасль перешла на аукционный механизм закупа энергетических услуг. За последние семь лет в этих аукционах приняли участие более 260 компаний из 14 развитых стран, особенно активно представлены китайские инвес­торы, – отметил Сунгат Есимханов.

По словам отраслевого эксперта, в нынешнем году впервые прошел крупный аукцион на строительство ветряной электростанции мощностью­ тысяча мегаватт.

Как отметил вице-министр, цена энергии от этой станции оказалась ниже среднерыночной. Чтобы выравнивать подачу энергии в сеть, особенно в безветренные дни, планируют использовать аккумуляторы. В целом в прошлом году в сфере ВИЭ запущены восемь проектов, в этом году планируется реализация еще девяти общей мощностью 455 МВт.

Как отметил Сунгат Есимханов, сегодня продолжается строительство двух ветропарков в южной час­ти республики, где есть дефицит электроэнергии. При этом впервые наша страна выдвинула требование к проектам, когда 30% мощности должно быть обеспечено системами накопления энергии.

– В настоящее время заключено межправительственное соглашение с Китайской Народной Республикой по двум крупным проектам. Так, планируется строи­тельство ветряной и солнечной электростанции в Туркестанской области, – заключил вице-министр энергетики.

#энергетика #ВИЭ #СЦК

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