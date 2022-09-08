VII Съезд должен стать началом новой постпандемийной эры формирования межрелигиозных взаимоотношений

Продвигая идеи мира и взаимопонимания

Уникальность Съезда лидеров мировых и традиционных религий, его международное признание подчеркивают важную роль Казахстана в стабилизации отношений различных мировых культур, в стремлении к миротворчеству и созиданию.

Доктрина любой религии имеет свои нормы, в которых прописаны, какими должны быть в их миропонимании отношения между людьми разных религиозных культур, каким должно быть отношение человека к окружающему его миру.

Кроме того, большинство религий богоцентричны, и в учении человек занимает уровень служителя богу. Но что есть любая религия без последователей? Именно поэтому в различных богооткровениях уделяется большое место духовному воспитанию на базовых нравственных принципах, где высшей ценностью является именно человек.

Съезд мировых религий, проводимый в нашей стране, ярко подчеркивает данный принцип, так как представители различных конфессий, приезжающие в Казахстан из разных уголков мира, изначально принимают друг друга не как религиозных лидеров конкурирующих между собой религиозно-идеологических институтов, а в первую очередь как людей, представляю­щих собственную исторически и метафизически определенную религиозную, а где-то политическую культуру.

Целью съезда является именно цивилизационный диалог между представителями мировых конфессий, который всегда необходим как напоминание, что все мы – люди из плоти и крови, независимо от религиозной принадлежности, всегда нуждаю­щиеся друг в друге, нуждающиеся во взаимной поддержке и помощи.

В свете глобальных событий XXI века мы видим, что сближение религиозных культур крайне необходимо для дальнейшего сосуществования. Кроме того, деполитизация религии приводит к укреплению отношений между представителями конфессий, и таким образом человеком достигается уровень понимания, что религия создана для человека, а не человек для религии.

В историческом аспекте на территории Казахстана присутствовали практически все известные религиозные и религиозно-философские мировоззренческие системы, такие как зороастризм, тенгрианство, иудаизм, буддизм, христианство и ислам. Соответственно, можно уверенно сказать, что в историческом плане наши территории были колыбелью развития практически всех мировых религиозных культур.

Поэтому инициирование проведения съезда именно в Казахстане является историческим правом нашего государства. А успешная реализация данной инициативы, начатой уже почти два десятилетия назад, только подтверждает, что религиозная атмосфера рес­публики очень благоприятна для проведения подобных мероприя­тий мирового уровня.

Недавно человечество столкнулось с ужасной пандемией, которая унесла десятки миллионов человеческих жизней. Никто не был готов к такой катастрофе. Весь мир долгое время находился в изоляции.

Чтобы сохранить человечество от еще более страшной катастрофы, люди вынуждены были отдалиться друг от друга. И только благодаря интернет-ресурсам и СМИ мы узнавали, что происходит в мире. Однако, с другой стороны, пандемия нам еще раз показала: человечество способно адаптироваться ко всем условиям жизни.

Такая же адаптация в период пандемии произошла в религиозном мире. В определенное время были запрещены различные собрания религиозного характера в храмах и мечетях. Некоторые священнослужители проводили службы в онлайн-режиме, дабы предотвратить физическое скоп­ление людей в одном месте. Таким образом, пандемия стала причиной начала эволюции религиозного сознания.

Из истории человечества мы знаем, что значимые и важные события, которые меняли ход развития человечества и цивилизаций в целом, очень часто происходили в постпандемийные периоды. И сегодня, чтобы направить человечество в благоприятное мирное русло, немаловажную роль в этом должны сыграть именно лидеры и представители мировых религий. Ведь религия способна формировать не только идентичность, но и ценности человечества.

VII Съезд должен стать началом новой постпандемийной эры формирования межрелигиозных взаимоотношений. Так как пандемия нам еще раз доказала и напомнила, что все-таки самой высшей ценностью является человек.

Съезд собирает не только религиозных лидеров, но и политических. И здесь возникает вопрос: могут ли они работать сообща или у каждого своя повестка, цели и задачи?

В данном аспекте каждый выполняет свою миссию: как говорится, «богу богово, а кесарю – кесарево». Лидеры религиозного мира больше обеспокоены духовно-нравственным развитием людей, политиков же занимают мирские интересы общества, государств, соответственно, они пытаются найти точки соприкос­новения для балансирования этих интересов. Поэтому речь тут должна идти не столько о работе сообща, сколько о тесном взаимодействии между политиками и лидерами религиозных институтов.

Каждая из этих сфер занимает собственную нишу в жизнедеятельности общества и выполняет собственную роль. Сложнее приходится, когда отсутствует дифферентность в религиозной и политической деятельности. Ярким примером как духовной, так и политической жизни является глава теократического государства Ватикан – Папа Римский. В одном лице он представляет интересы своего государства и позицию всего католического мира.

В прошлом году от наших влас­тей понтифик получил официальное приглашение на участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, и оно было принято – планируется визит Папы Франциска в Казахстан.

Визит понтифика обозначен как апостольское путешествие, то есть миссионерское (религиозное). При этом его значимость обусловлена не только тем, что в нашей республике проживает немало католиков (почти полтора процента от всего населения Казахстана), но еще и тем, что миссия включает в себя призыв к миру и единству на фоне последних событий, происходящих в мире.

Как планируется, в процессе визита в Казахстан понтификом будет проведена большая месса на территории EXPO в Нур-Султане. Ожидается ее посещение не только казахстанцами, но и католиками-паломниками из соседних государств.

Следует отметить, что это не первый визит Папы Римского в Казахстан. В начале 2000-х нашу страну посещал предшественник понтифика – ныне покойный Иоанн Павел II. В 2018 году в ходе VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий Папский совет Ватикана за вклад в межрелигиозный диалог получил первую премию съезда.

Этот год знаменателен еще тем, что исполняется тридцать лет официальным отношениям между Ватиканом и Казахстаном – наша страна является первым государством на постсоветском пространстве, установившим с ним дружественную дипломатию.

Религия выступает неотъемлемой частью любого общества. В зависимости от политики государства религия занимает собственную плоскость развития и существования.

Казахстан – светское государство. В большей степени в стране исповедуется ислам. При этом проведение религиозных съез­дов, где консолидируются абсолютно все мировые религиозные институты, никоим образом не противоречит сути светскости и религии, ведь в обеих системах основной ценностью является человек.

Съезд тем и уникален, что он направлен на собрание представителей самых разных конфессий. В казахстанской столице за одним столом сидят мусульмане и иудеи, католики, православные и протестанты и многие другие. И все в один голос говорят о необходимости укрепления взаимоотношений между собой в духе братства и товарищества.

Любое развитие в своей основе нуждается в стабильности и благоприятной среде. Так же и развитие религиозной культуры нуждается в духовной стабильности общества. Все очень тесно взаимосвязано.

Бытует ошибочное мнение, что светская страна – государство безбожных людей, которые пренебрегают религиозными ценностями или вовсе отрицают их. Светскость – это не идеология, а цивилизованная позиция человека в отношении других культур и религий.

Каждая религия или культура, в которой ценностью является жизнь людей, где не преследуется инакомыслие, имеет право на существование и развитие.

Для светского государства все представители религий и культур, будучи гражданами государства, равны перед ее законом. В светском государстве человек может верить во что хочет, но он всегда несет ответственность за свои поступки в отношении других. Если поступки человека приводят к дестабилизации в обществе, к эскалации конфликта, к религиозной или этнической розни, соответственно он отвечает перед государством по всей строгости закона.

Соответственно, современное государство со светскими принципами трепетно относится к развитию духовно-нравственного воспитания людей. Ведь высшими ценностями в нем являются человек, его права и свободы. Взаимное уважение сосуществующих культур – основа духовного и социально-политического развития любого общества. Развитость духовно-нравственного качества людей вполне имеет возможность предотвратить любой конфликт, голод, экологическое бедствие и многое другое.

Уникальность проводимого в казахстанской столице съез­да, его мировое признание еще раз подчеркивают, насколько важную роль играет Казах­стан в стабилизации отношений различных мировых культур, в стремлении к миротворчеству и созиданию.

Визит в Казахстан известных в мире религиозных и политических деятелей указывает на большой авторитет данного мероприя­тия. Несколько дней к столице нашей Родины будет приковано внимание всего мира. Десятки религиозных и политических делегаций из разных уголков планеты приедут к нам, чтобы еще раз поговорить о мире и стабильности. Найти пути решения, прийти к одному мнению и принять миротворческие резолюции.