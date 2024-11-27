Виктор Друзин номинирован на звание «Спортсмен года» по версии World Aquatics

Спорт
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Также на это звание претендуют итальянец Джорджио Минисини, американец Кеннет Гауде, испанец Деннис Гонсалес и колумбиец Густаво Санчес

Фото: пресс-служба НОК РК

Представитель команды Казахстана по артистическому плаванию Виктор Друзин попал в список номинантов на звание «Спортсмен года» по версии Международной федерации World Aquatics, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Также на это звание претендуют итальянец Джорджио Минисини, американец Кеннет Гауде, испанец Деннис Гонсалес, колумбиец Густаво Санчес.

Оставить свой голос за одного из номинантов можно на странице World Aquatics в Instagram, поставив лайк в Stories (1 лайк = 1 голос).

При выборе победителя будут учитываться мнения Комитета по выдвижению кандидатур данной спортивной организации.

Друзин успешно провел сезон, завоевав несколько наград на этапах Кубка мира, в числе которых золото в Канаде, добавили в НОК.

 

#номинант #звание #Виктор Друзин #World Aquatics #Спортсмен года

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