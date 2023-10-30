Виртуальная реальность Статьи 30 октября 2023 г. 2:30 54 Алла Серикбаева Вопросы международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью обсудили в Астане. фото пресс-службы МВД В столице под эгидой Совета Европы и ОБСЕ прошла международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью». В течение двух дней международные и казахстанские эксперты, представители правоохранительных и надзорных органов обсуждали аспекты данной проблемы. Открывая конференцию, заместитель министра внутренних дел РК Кайрат Сунтаев отметил, что цифровые технологии и сервисы активно проникают во все сферы общества. При этом возникают определенные риски. Преступники тоже идут в ногу со временем, применяя современные «методы работы»: мошеннические объявления, фишинговые ссылки, онлайн-кредиты, лжеинвестиции и многое другое. Схемы постоянно обновляются, поэтому вопрос совместного противодействия киберпреступности приобретает все большую актуальность. С начала года в Казахстане зарегистрировано более 15,5 тыс. киберпреступлений. В республике создано специализированное подразделение – Центр по борьбе с киберпреступностью. Руководитель данной структуры Жандос Суюнбай рассказал о реализации в регионах проекта «Киберпол»: специальные подразделения занимаются раскрытием преступлений в сфере цифровых технологий. МВД работает в тесном взаимодействии с зарубежными коллегами. Самый распространенный вид кибепреступлений – когда мошенники представляются сотрудниками банка. В прошлом году при проведении специальной операции МВД выявило местонахождение колл-центра, откуда совершались звонки. Совместно с Национальной полицией Украины была проведена спецоперация, и в Днепропетровской области нейтрализован «фиктивный» колл-центр. Руководитель Алматинской академии МВД РК Айдар Сайтбеков рассказал о подготовке казахстанских специалистов, которые будут заниматься расследованием уголовных правонарушений в инфокоммуникационной среде, исследованием в области IT-криминалистического обеспечения полиции, а также о деятельности киберлаборатории и киберполигона, где стражи порядка обучаются противодействию нарушениям в инфокоммуникационной среде. В рамках конференции рассмотрены стандарты Совета Европы по противодействию киберпреступности, гармонизация законодательства разных стран, взаимодействие с частным сектором и многие другие вопросы. #Астана #конференция #киберпреступность