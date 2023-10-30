Виртуальная реальность

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Алла Серикбаева

Вопросы международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью обсудили в Астане.

фото пресс-службы МВД

В столице под эгидой Совета Европы и ОБСЕ прошла международная научно-практическая конференция «Актуальные воп­росы международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью». В течение двух дней международные и казахстанские эксперты, представители правоохранительных и надзорных органов обсуждали аспекты данной проблемы.

Открывая конференцию, заместитель министра внутренних дел РК Кайрат Сунтаев отметил, что цифровые технологии и сервисы активно проникают во все сферы общества. При этом возникают определенные риски. Преступники тоже идут в ногу со временем, применяя современные «методы работы»: мошеннические объявления, фишинговые ссылки, онлайн-кредиты, лжеинвестиции и многое другое. Схемы постоянно обновляются, поэтому вопрос совместного противодействия киберпреступности приобретает все большую актуальность.

С начала года в Казахстане зарегистрировано более 15,5 тыс. киберпреступлений. В республике создано специализированное подразделение – Центр по борьбе с киберпреступностью. Руководитель данной структуры Жандос Суюнбай рассказал о реализации в регионах проекта «Киберпол»: специальные под­разделения занимаются раскрытием преступлений в сфере цифровых технологий.

МВД работает в тесном взаи­модействии с зарубежными коллегами. Самый распространенный вид кибепреступлений – когда мошенники представляются сотрудниками банка.
В прошлом году при проведении специальной операции МВД вы­явило местонахождение колл-центра, откуда совершались звонки. Совместно с Национальной полицией Украины была проведена спецоперация, и в Днепропетровской области нейтрализован «фиктивный» колл-центр.

Руководитель Алматинской академии МВД РК Айдар Сайт­беков рассказал о подготовке казахстанских специалистов, которые будут заниматься расследованием уголовных правонарушений в инфокоммуникационной среде, исследованием в области IT-криминалистического обеспечения полиции, а также о деятельности киберлаборатории и киберполигона, где стражи порядка обучаются противодействию нарушениям в инфокоммуникационной среде.

В рамках конференции рассмотрены стандарты Совета Европы по противодействию киберпреступности, гармонизация законодательства разных стран, взаимодействие с частным сектором и многие другие вопросы.

#Астана #конференция #киберпреступность

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