Вице-министр экологии и глава ТОО "Оператор РОП" арестованы Антикоррупционной службой
Екатерина Елисеева
Вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО "Оператор РОП" Медета Кумаргалиева задержали по подозрению в совершении коррупции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы РК.
"Агентство РК по противодействию коррупции подтверждает задержание вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО "Оператор РОП" Медета Кумаргалиева. Их подозревают в совершении коррупционных преступлений", – говорится в сообщении.
Оба водворены в ИВС города Нур-Султан, добавили в Антикоре.