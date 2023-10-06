Вице-министров и главу аппарата назначили в министерстве транспорта

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Максат Калиакпаров родился в 1980 году в Карагандинской области. Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева. Трудовую деятельность начал в 2000 году специалистом по таможенным вопросам РГП «База МТО УДП РК». В разные годы работал в коммерческих и квазегосударственных структурах; инженером в Актауском международном морском торговом порту; занимал различные должности в Министерстве транспорта и коммуникаций. С 2019 г. по настоящее время — заместитель председателя правления АО «Центр электронных финансов».

Сатжан Аблалиев родился в 1970 году в Атырауской области. Окончил Алматинский автомобильно-дорожный институт и Казахский университет путей и сообщений. Трудовую деятельность начал в 1987 г. оператором Центральной инженерно-технической службы Южно-Эмбинской нефтеразведочной экспедиции. С 1996 по 2004 гг. работал в Казахской Академии транспорта и коммуникаций. Долгие годы был в структуре министерств транспорта и коммуникаций; по инвестициям и развитию; индустрии и инфраструктурного развития. Последняя должность — заместитель акима Северо-Казахстанской области.

Мукаев Ерболат Рахметович назначен на должность руководителя аппарата Министерства транспорта РК. Он родился в 1961 году в Уральской области. Окончил Гурьевский педагогический институт и Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет. Первым рабочим местом была Караузеньская средняя школа. Долгие годы проработал в сфере образования, внутренней политики, районной администрации, в акимате Западно-Казахстанской области. Был депутатом Сената четырех созывов. С 2021 г. — руководитель аппарата Министерства индустрии и инфраструктурного развития.