Как он отметил, нужно реальное увеличение объемов производства и услуг, будь это дополнительный выпуск продукции или ввод нового жилья

Фото: пресс-служба правительства РК

На очередном заседании штаба по обеспечению экономического роста под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики РК Серика Жумангарина рассмотрели прогнозные показатели социально-экономического развития за январь-март 2026 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

По предварительным данным, по итогам января-марта 2026 года в обрабатывающей промышленности ожидается рост на уровне 6%. По информации Бюро национальной статистики в ряде отраслей сохраняется устойчивая положительная динамика: легкая промышленность – 156,4%, готовых металлических изделий - 131,4%, производство мебели – 127,6%, производство строительных материалов – 127,4% и машиностроение – 115,5%.

По информации Министерства транспорта, рост транспортной отрасли за отчетный период оценивается на уровне 109%. Общий объем оказанных услуг составляет 2,8 трлн тенге, что на 14,3% выше аналогичного периода прошлого года. Положительная динамика обеспечена за счет увеличения объемов перевозок. Так, общий объем перевозки грузов вырос на 7,9% и составил 290,9 млн тонн. Перевозки пассажиров всеми видами транспорта увеличились на 11,0% – до 491,2 млн пассажиров.

Грузооборот составил 153,7 млрд тонно-километров, увеличившись на 11,8%. Пассажирооборот вырос на 10,1% и достиг 22,8 млрд пассажиро-километров. По оперативным данным, за три месяца 2026 года объем перевозки грузов железнодорожным транспортом составил 78,3 млн тонн, что на 3,6% больше аналогичного периода 2025 года (+2,7 млн тонн). В разрезе сообщений: внутриреспубликанские перевозки – 40,8 млн тонн, экспорт – 22,8 млн тонн, импорт – 5,6 млн тонн, транзит – 9,1 млн тонн.

В структуре экспорта отмечен рост перевозок угля, зерна, удобрений, строительных грузов, черных металлов, а также прочих грузов (в том числе комбикормов, растительного масла, асбеста). Во внутриреспубликанском сообщении увеличились перевозки угля, нефтепродуктов, зерна, химикатов.

Подводя итоги заседания, Серик Жумангарин поручил отраслевым государственным органам активизировать работу по выявлению дополнительных резервов экономического роста, в том числе с использованием инструментов государственной поддержки.