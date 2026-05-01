Вице-президент NVIDIA встретился со студентами в Казахстане

Вице-президент по глобальному развитию инфраструктуры искусственного интеллекта компании NVIDIA Николо Капрезе посетил Казахстан и встретился со студентами Nazarbayev University. В рамках визита также состоялась встреча с министром науки и высшего образования РК Саясатом Нурбеком и представителями стартап-сообщества.

Стороны обсудили перспективы открытия офиса NVIDIA на базе создаваемого научного парка, а также участие компании в развитии дата-центра. Отдельное внимание уделено вопросам внедрения высокопроизводительной GPU-инфраструктуры на фоне растущего спроса на технологии обработки больших данных и искусственного интеллекта.

«NU – флагманский университет Казахстана, где проводится действительно качественная фундаментальная научная работа, и теперь нам нужно добиться реального воздействия – на промышленность, на общество, на экономический рост, вот главная цель – переход от хорошего к отличному. Это трансформация, поэтому сейчас мы сосредоточены на междисциплинарных исследованиях, привлекаем лучших специалистов из разных команд, чтобы оказывать влияние на проекты в режиме реального времени», – сказал Саясат Нурбек.

В свою очередь Николо Капрезе поддержал инициативу присоединения университета к программе NVIDIA DLI University Ambassador Program, направленной на подготовку специалистов в области искусственного интеллекта, анализа данных и высокопроизводительных вычислений.

В завершение визита делегация встретилась с финалистами стартап-конкурса DeepTech Bäige. Участники представили проекты в сферах агропромышленного комплекса, энергетики, медицины, робототехники и аэрокосмических технологий.