Вице-президент NVIDIA встретился со студентами в Казахстане

Технологии

Обсуждены подготовка кадров в сфере ИИ, запуск совместных программ и развитие вычислительной инфраструктуры, передает Kazpravda.kz

Фото: Миннауки

Вице-президент по глобальному развитию инфраструктуры искусственного интеллекта компании NVIDIA Николо Капрезе посетил Казахстан и встретился со студентами Nazarbayev University. В рамках визита также состоялась встреча с министром науки и высшего образования РК Саясатом Нурбеком и представителями стартап-сообщества. 

Стороны обсудили перспективы открытия офиса NVIDIA на базе создаваемого научного парка, а также участие компании в развитии дата-центра. Отдельное внимание уделено вопросам внедрения высокопроизводительной GPU-инфраструктуры на фоне растущего спроса на технологии обработки больших данных и искусственного интеллекта.

«NU – флагманский университет Казахстана, где проводится действительно качественная фундаментальная научная работа, и теперь нам нужно добиться реального воздействия – на промышленность, на общество, на экономический рост, вот главная цель – переход от хорошего к отличному. Это трансформация, поэтому сейчас мы сосредоточены на междисциплинарных исследованиях, привлекаем лучших специалистов из разных команд, чтобы оказывать влияние на проекты в режиме реального времени», – сказал Саясат Нурбек.

В свою очередь Николо Капрезе поддержал инициативу присоединения университета к программе NVIDIA DLI University Ambassador Program, направленной на подготовку специалистов в области искусственного интеллекта, анализа данных и высокопроизводительных вычислений.

В завершение визита делегация встретилась с финалистами стартап-конкурса DeepTech Bäige. Участники представили проекты в сферах агропромышленного комплекса, энергетики, медицины, робототехники и аэрокосмических технологий.

#Образование #технологии #NVIDEO

Популярное

Все
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Добрая традиция – помогать
Молодежь в активе
В духе всеобъемлющего сотрудничества
Всегда придут на помощь
Мечтает о спортивных победах
Видеть в танце призвание
Организовано дежурство вертолетов
В авангарде мировых стандартов
Вручены государственные награды от имени Президента
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
Моя ДНК – наше богатство
Объединение истинных патриотов
Единство и согласие – фундаментальные ценности
Лад в семье, мир – в общем доме
Одуванчики не отменить
Обращать различия в силу
Выбор Оксаны Зинченко
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 30 апреля 2026 года № 78-НП
Инвестиции в успех
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Социализация без барьеров
Алия Рустемова освобождена от должности вице-министра здравоохранения
Поздравили фронтового связиста
Когда яблони цветут
Для достижения общих целей
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – Президент о проблеме одичавших собак
Глава государства наградил активных участников акции «Таза Қазақстан»
Образование как фундамент для развития всех сфер деятельности
Президент ознакомился с деятельностью Фонда развития креативных индустрий
Между Казахстаном и Оманом подписано Соглашение об инвестсотрудничестве
Самую дорогую дорогу в мире строит Франция
Патриотичная молодежь всегда и везде выступает двигателем перемен – Токаев
Расширение торговых связей обсудили в Кабмине с Генсеком ОЭС
Наши юниоры пишут мировую историю
Помогут цифровые технологии
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку

Читайте также

Казахстан готовится к «Играм будущего»
В Алматы открылся международный инновационный вуз
Первый в мире коммерческий вертипорт открылся в ОАЭ
Китайский робот-гуманоид побил мировой рекорд в беге

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]