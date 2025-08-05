В ходе форума, прошедшего под эгидой Межпарламентского союза, UN-OHRLLS и Парламента Туркменистана, были обсуждены ключевые вопросы устойчивого развития, роли парламентов в реализации Программы действий Авазы, а также пути укрепления регионального и международного партнерства.

Участники форума подчеркнули важность координации усилий между парламентами стран LLDC для продвижения законодательных инициатив, направленных на развитие транспортной и торговой инфраструктуры, обеспечение подотчетности и повышение институциональной устойчивости. Особое внимание также было уделено вопросам формирования многосторонней торговой системы, способствующей интересам стран, не имеющих выхода к морю, а также укреплению мира, доверия и парламентского взаимодействия в целях устойчивого развития.

По итогам форума была принята Парламентская декларация, в которой закреплены ключевые приоритеты сотрудничества, а также обязательства по активному участию национальных парламентов в реализации целей Программы действий Авазы.

Участие казахстанской делегации в подобных международных мероприятиях способствует дальнейшему укреплению позиций нашей страны в сфере парламентской дипломатии, а также продвижению национальных интересов в вопросах устойчивого развития и регионального сотрудничества.