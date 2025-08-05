Вице-спикер Сената Жакип Асанов принял участие в Парламентском форуме

Парламент
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Заместитель Председателя Сената Парламента РК Жакип Асанов принял участие в работе Парламентского форума, организованного в рамках Третьей Конференции ООН по вопросам развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (LLDC3), передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Сената РК

В ходе форума, прошедшего под эгидой Межпарламентского союза, UN-OHRLLS и Парламента Туркменистана, были обсуждены ключевые вопросы устойчивого развития, роли парламентов в реализации Программы действий Авазы, а также пути укрепления регионального и международного партнерства.

Участники форума подчеркнули важность координации усилий между парламентами стран LLDC для продвижения законодательных инициатив, направленных на развитие транспортной и торговой инфраструктуры, обеспечение подотчетности и повышение институциональной устойчивости. Особое внимание также было уделено вопросам формирования многосторонней торговой системы, способствующей интересам стран, не имеющих выхода к морю, а также укреплению мира, доверия и парламентского взаимодействия в целях устойчивого развития.

По итогам форума была принята Парламентская декларация, в которой закреплены ключевые приоритеты сотрудничества, а также обязательства по активному участию национальных парламентов в реализации целей Программы действий Авазы.

Участие казахстанской делегации в подобных международных мероприятиях способствует дальнейшему укреплению позиций нашей страны в сфере парламентской дипломатии, а также продвижению национальных интересов в вопросах устойчивого развития и регионального сотрудничества.

#Сенат #Туркменистан #LLDC3

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