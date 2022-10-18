"Вкусняшки" с фенолом продавали в Петропавловске

В десятки раз оказалась превышенной норма содержания фенола в игрушке для самых маленьких детей под названием "Вкусняшка". Опасные игрушки на прилавках обнаружили специалисты ДСЭК Северо-Казахстанской области, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Такую игрушку дают малышам, чтобы они поточили зубки, - пояснила заместитель руководителя Северо-Казахстанского департамента санитарно-эпидемиологического контроля Татьяна Горлова. – Так вот в этой "Вкусняшке" обнаружен фенол, при норме 0,05 мг на кубический метр его оказалось 1,08 мг, то есть в десятки раз больше нормы! Превышение в два раза формальдегида выявлено в куклах-монстрах, бензола – в кукле Фризе, гептана - в детском пианино. Все они утилизированы".

Обращаясь к родителям, Татьяна Горлова призвала не покупать слишком яркие игрушки, особенно для детей до трех лет, которые все тянут в рот.

За девять месяцев 2022 года в Северо-Казахстанском центре экспертизы проверку прошли 129 образцов детских игрушек, требованиям технических регламентов не ответили 76 проб (почти 60 процентов). Так, например, в танке-трансформере было выявлено превышение гептана почти в два раза.

Львиная доля несоответствующей продукции была произведена в Китае, России и Узбекистане.