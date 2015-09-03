Фото: ortcom.kz
Жители алматинского микрорайона "Алгабас" вот уже несколько лет переплачивают налог на имущество. Квартиры в новых домах алматинцы получили через Казахстанскую ипотечную компанию, а оформили документы как на юридических лиц, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на телеканал "Алматы".
Жазира Мулкибекова в прошлом году стала счастливой обладательницей однокомнатной квартиры в новом доме. Но радость семьи быстро омрачилась, когда был выставлен неожиданно большой счет за налог на имущество. Оказалось, в договоре при оформлении жилья через АО "КИК" Жазира Мулкибекова указана как юридическое лицо. Инвалид по зрению, не заметив этого пункта, подписала все бумаги. Теперь женщина считает, что необоснованно переплачивает в 10 раз больше.
"Я не понимаю, как компания могла написать меня как юридическое лицо, они же прекрасно знали, что это не так, но не предупредили. Теперь вместо шести тысяч тенге я плачу 62 тысячи", – рассказала она.
Таких, как Жазира Мулкибекова, еще 150 человек, 20 из них написали заявление с требованием пересмотреть заключенный с ними договор. Но в компании ответили, что таковы условия, так как КИК является оператором государственной программы арендного жилья, а жители до полного погашения оплаты за квартиры находятся на их балансе.
"На сегодняшний день налог на имущество по данным квартирам рассчитывается как для юридических лиц, поскольку Налоговый кодекс предусматривает именно такие нормы", – сообщил управляющий директор АО "Казахстанская ипотечная компания" Еркин Сыздыков.
Положение изменится уже с 1 января следующего года, говорят специалисты. По инициативе холдинга "Байтерек" и КИК внесены изменения в Налоговый кодекс. Теперь налог на арендное жилье будет исчисляться как для физических лиц.