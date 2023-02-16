Владимир Зеленский позвонил Касым-Жомарту Токаеву

Главы государств обсудили вопросы гуманитарных связей между Казахстаном и Украиной.

Фото пресс-службы президента РК

По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Главы государств обсудили вопросы гуманитарных связей между Казахстаном и Украиной.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил позицию Казахстана относительно дипломатического решения вооруженного конфликта между Россией и Украиной на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права.