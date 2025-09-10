Череда несчастных случаев среди альпинистов, включая трагедию с россиянкой Натальей Наговициной на пике Победы, вынудила законодателей Кыргызстана задуматься об изменении правил восхождений к популярным вершинам, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу Жогорку Кенеша
Парламент республики вынес на общественное обсуждение законопроект, призванный установить особый порядок для любителей экстремальных видов горного туризма.
Как утверждает инициатор проекта, депутат Эмиль Токтошев, несмотря на большую популярность Кыргызстана у альпинистов, законодательство эту сферу до сих пор не охватывало. Правовой вакуум, по его словам, и служил одной из причин трагических происшествий. Кроме того, никто не нес ответственности и за загрязнение высокогорных зон туристами. У вершин и на популярных маршрутах скапливаются тонны мусора, на что давно обращают внимание экологи, а также поборники чистоты и порядка среди самих альпинистов.
Законодатели надеются решить проблему, создав понятную, но строгую систему допуска к высокогорным маршрутам. Каждый из альпинистов, на взгляд парламентариев, должен в обязательном порядке получать официальное разрешение (пермит) на восхождение на пики свыше 6 000 метров над уровнем моря. Выдавать такой документ предлагается после того, как спортсмен согласует маршрут и оплатит сумму, в которую будет входить стоимость страховки. Стоимость пермита определят позже.
Обязательное получение пермита, по мнению Эмиля Токтошева, позволит профильным госорганам, прежде всего спасателям, отслеживать маршруты альпинистов и при необходимости оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, вызванные риском схода лавин, суровыми погодными условиями, кислородным голоданием и сложной логистикой. А еще, как полагают в парламенте, система разрешений позволит снизить антропогенную нагрузку и контролировать потоки альпинистов в те или иные высокогорные зоны.
В Кыргызстане имеется три пика, высота которых превышает 7 000 метров. Это пик Ленина, Победа и Хан-Тенгри. Семитысячники манят альпинистов по нескольким причинам, и главный из них - вызов самому себе. Альпинисты также как и другие спортсмены стремятся к престижу и спортивным достижениям, однако они, понимая всю экстремальность и опасность восхождения на такие вершины, готовы туда пойти даже с риском для жизни.
Высота 7 000 метров – это зона, где кислорода в два раза меньше, чем на равнине и, несмотря на это, альпинисты идут за новыми приключениями и адреналином. Несмотря на всю суровость и опасность этого вида спорта, горовосходители часто говорят о красоте и романтике. Многие из них отмечают, что невозможно передать словами красоту и величие гор, когда смотришь на них с самой высокой точки.