Фото: Kazpravda.kz

Парламент республики вынес на общественное обсуждение законопроект, призванный установить особый порядок для любителей экстремальных видов горного туризма.

Как утверждает инициатор проекта, депутат Эмиль Токтошев, несмотря на большую популярность Кыргызстана у альпинистов, законодательство эту сферу до сих пор не охватывало. Правовой вакуум, по его словам, и служил одной из причин трагических происшествий. Кроме того, никто не нес ответственности и за загрязнение высокогорных зон туристами. У вершин и на популярных маршрутах скапливаются тонны мусора, на что давно обращают внимание экологи, а также поборники чистоты и порядка среди самих альпинистов.

Законодатели надеются решить проблему, создав понятную, но строгую систему допуска к высокогорным маршрутам. Каждый из альпинистов, на взгляд парламентариев, должен в обязательном порядке получать официальное разрешение (пермит) на восхождение на пики свыше 6 000 метров над уровнем моря. Выдавать такой документ предлагается после того, как спортсмен согласует маршрут и оплатит сумму, в которую будет входить стоимость страховки. Стоимость пермита определят позже.

Обязательное получение пермита, по мнению Эмиля Токтошева, позволит профильным госорганам, прежде всего спасателям, отслеживать маршруты альпинистов и при необходимости оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, вызванные риском схода лавин, суровыми погодными условиями, кислородным голоданием и сложной логистикой. А еще, как полагают в парламенте, система разрешений позволит снизить антропогенную нагрузку и контролировать потоки альпинистов в те или иные высокогорные зоны.

В Кыргызстане имеется три пика, высота которых превышает 7 000 метров. Это пик Ленина, Победа и Хан-Тенгри. Семитысячники манят альпинистов по нескольким причинам, и главный из них - вызов самому себе. Альпинисты также как и другие спортсмены стремятся к престижу и спортивным достижениям, однако они, понимая всю экстремальность и опасность восхождения на такие вершины, готовы туда пойти даже с риском для жизни.

Высота 7 000 метров – это зона, где кислорода в два раза меньше, чем на равнине и, несмотря на это, альпинисты идут за новыми приключениями и адреналином. Несмотря на всю суровость и опасность этого вида спорта, горовосходители часто говорят о красоте и романтике. Многие из них отмечают, что невозможно передать словами красоту и величие гор, когда смотришь на них с самой высокой точки.