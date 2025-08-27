В ходе восхождения на пик Победы (7 439 м) 12 августа Наговицына, предположительно, получила перелом ноги

Фото: Кабар

По указанию зампредседателя кабмина - председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева сегодня была проведена очередная комплексная поисково-спасательная операция с применением современных технологий, однако обнаружить признаки жизни российской альпинистки Натальи Наговицыной не удалось, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Кабар

Как сообщили в ГКНБ, гражданка России Наталья Наговицына,1977 года рождения прибыла в Кыргызстан 13 июля авиарейсом Москва - Бишкек.

В ходе восхождения на пик Победы (7 439 м) 12 августа Наговицына, предположительно, получила перелом ноги. Были предприняты несколько попыток эвакуации силами спасательных служб, однако они не увенчались успехом из-за чрезвычайно сложных условий горного рельефа и неблагоприятной метеорологической обстановки.

В рамках операции была осуществлена аэровидеосъемка района нахождения альпинистки с использованием беспилотных летательных аппаратов, оснащенных высокоточным оборудованием. Несмотря на экстремальные погодные условия, включая сильные порывы ветра, удалось получить съемки аэромониторинга с применением тепловизора.

По результатам анализа полученных данных с учетом совокупности факторов, включая экстремальные погодные условия и особенности местонахождения, признаков жизни на месте нахождения альпинистки Н.Наговицыной обнаружить не удалось.