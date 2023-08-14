Власти Мауи подсчитали нанесенный природными пожарами ущерб

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Восстановление Гавайских островов после лесных пожаров, которые охватили остров Мауи на этой неделе, обойдется в $5,52 млрд. Об этом 12 августа сообщили власти округа Мауи в Facebook.



В результате разрушительных пожаров более 2 тыс. строений было повреждено или уничтожено, среди них 86% — жилые здания. Не менее 4,5 тыс. человек нуждается во временном жилье.



Губернатор острова Джош Грин назвал данные пожары самым страшным бедствием в истории Гавайских островов.



На данный момент ведутся поиски выживших после пожаров, в которых участвуют поисковые бригады с собаками. 13 августа телеканал NBC News сообщил, что количество жертв пожаров на одном из гавайских островов Мауи составляет 89 человек.



Президент США Джо Байден призвал все структуры федерального подчинения на Гавайях присоединиться к борьбе с лесными пожарами.

Пожар на острове Мауи начался 9 августа из-за жаркой погоды, которая усугублялась сильным ветром, в результате чего огонь стремительно распространился. На следующий день на гавайском острове Мауи объявили эвакуацию. Сообщалось, что почти полностью уничтожен популярный туристический город Лахайн.