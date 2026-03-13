Власти штата Вашингтон ввели «налог миллионеров»

США,Lifestyle
146
Айман Аманжолова
корреспондент

Законодатели штата Вашингтон утвердили новый закон, который вводит подоходный налог в размере 9,9% на личные доходы свыше $1 млн в год, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Этот так называемый «налог миллионеров» может затронуть около 20 тыс. домохозяйств и ежегодно приносить бюджету примерно $4 млрд.

Губернатор штата Боб Фергюсон из Демократической партии поддержал инициативу и подпишет законопроект, который вступит в силу после его утверждения. Ожидается, что поступления от этого налога начнут поступать не ранее 2029 года.

Планируется, что полученные средства направят на финансирование основных государственных услуг для населения.

Некоторые критики опасаются, что новая налоговая нагрузка может вызвать отток состоятельных жителей из штата. В частности, на прошлой неделе бывший глава Starbucks Говард Шульц сообщил о переезде во Флориду. Ранее, в 2023 году, из Вашингтона уехал основатель Amazon Джефф Безос.

В июле 2025 года президент США Дональд Трамп подписал закон, известный как «прекрасный билль», который продлил несколько налоговых льгот, введенных в ходе его первого срока. В частности, закон закрепил снижение корпоративного налога до 21% и максимальную ставку подоходного налога для богатых семей на уровне 37%. Кроме того, был повышен лимит налогового вычета по налогам штатов и местным сборам до $40 тыс. с последующим возвратом к прежним значениям.

 

#США #налог #богатство

