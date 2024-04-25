Глава государства предупредил распространителей дезинформации

Президент, Паводки
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Гульмира Кунапия
корреспондент

По его словам, сейчас государству приходится распутывать клубок множества застарелых проблем, передает Kazpravda.kz 

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства отметил, что СМИ и отдельные граждане, называющие себя блогерами, должны понимать, что нагнетание истерии вокруг стихийного бедствия и огульные обвинения идут во вред консолидации общества, создают иллюзию утраты контроля за ситуацией со стороны государственных органов, что является дезинформацией.

По его мнению, подобные действия порождают социальную депрессию со всеми ее очевидными последствиями для репутации нашего народа. Поэтому власть, как отметил Токаев, будет принимать меры правового воздействия на лица, ведущие атаки на безопасность государства.

В то же время властные органы всех уровней обязаны находиться в тесном контакте с гражданами страны, особенно с авторитетными и ответственными активистами, выслушивать мнение народа и, главное, принимать быстрые и правильные решения.

«Подавляющее большинство граждан понимают, что государству сейчас приходится распутывать клубок множества застарелых проблем. Правительству необходимо, с одной стороны, в авральном режиме наводить элементарный порядок во многих сферах, а с другой – закладывать основу дальнейшего устойчивого развития страны», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

 Он также поручил жестко пресекать любые попытки расколоть казахстанское общество.

#безопасность #развитие #СМИ #граждане

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