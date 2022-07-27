Влюблённая павлодарка отдала аферисту свои сбережения и взяла для него кредиты

Влюблённая павлодарка дважды взяла кредит для обманувшего её парня. Мужчина с деньгами скрывался в другом городе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Жительница Павлодара обратилась в полицию с заявлением на парня, который её обманул.

«25-летний мужчина красивыми словами и обещаниями очаровал девушку. Узнав, что у избранницы есть сбережения, он придумал историю, что хочет открыть выгодный семейный бизнес», – рассказали в областном департаменте полиции.

"Мы вместе, это будет выгодный семейный бизнес", – говорил молодой человек. Девушка, окрыленная перспективой брака, в течение четырех месяцев давала ему деньги и дважды брала на свое имя кредиты. Но позже молодой человек скрылся вместе с деньгами.

За мошенничество в крупном размере мужчину объявили в розыск. Его обнаружили и задержали в Алматы, добавили в ДП.