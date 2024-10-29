Из разваливающегося от старости дома люди переехали в новенькие квартиры многоэтажки, построенной в микрорайоне Shymkent City. В городе сейчас свыше 2 000 многоквартирных домов, свыше 70% из них построены более 50 лет назад. Они не соответствуют современным стандартам безопасности и энергоэффективности.

134 дома признаны аварийными. Их жители могут претендовать на участие в программе реновации. Для этого требуется согласие всех жителей. Владельцы квартир в аварийных домах получают новые квартиры аналогичной площади и с тем же количеством комнат. При этом жильцам не придется платить за установку счетчиков, все квартиры сдаются с чистовой отделкой.

Среди новоселов, оказавшихся в числе первых участников программы реновации, семья Айгуль Кудияровой. Женщина довольна тем, что для нее, детей и матери закончились мучения, связанные с вечно протекающим потолком и трескающимися стенами.

– Всякий раз, когда шел дождь, снег или начинался сильный ветер, для нас наступал период испытаний, – рассказывает Айгуль Кудиярова. – Дом давно перестал быть крепостью, стены не защищали от непогоды. И это не удивительно, ведь ему уже более 60 лет. Мы даже не предполагали, что сразу переедем в новое жилье. Конечно, все рады. Квартира полностью меблированная, поклеены обои. На две комнаты два санузла.

Новоселье справили также горожане с особыми потребностями, работники бюджетных организаций, неполные семьи и дети-сироты. В общей сложности ключи от квартир в один день получили более 300 горожан.

Часть квартир очередники приобрели по программам «2–10–20» и «5–10–20».

С начала года в Шымкенте в рамках программы по направлениям «2–10–20», «5–10–20» и «5–20–25» были обеспечены жильем 1 514 граж­дан. Еще 150 семей получили жилье по региональной программе «Қамқор». Для поддержки малоимущих в текущем году дополнительно выделено 311 социальных сертификатов. Это позволило семьям приобрести жилье на безвозмездной основе.