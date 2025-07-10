Постоялец дома престарелых много лет копил на поездку в Мекку, и теперь его мечту готовы исполнить

Фото: Бибинур Хамиткызы

93-летний Сагадат Жумабаев после смерти супруги и детей вот уже десять лет живет в доме престарелых, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Последние 14 лет он собирал средства на то, чтобы выполнить священный долг мусульманина. Только вот когда набралась необходимая сумма, здоровье не позволило отправиться в хадж в одиночку – для большинства паломников старше 65 лет необходим сопровождающий. После этого Сагадат-ата решил собранные деньги отдать нуждающимся детям. Он сам рано потерял мать, и память о ней до сих пор живет в его сердце.

– Сейчас я понимаю свою маму, которая ночами не спала, дарила заботу и любовь, забыв о себе и своем здоровье. Порой у нее не было ни минуты отдыха. Поэтому я решил отдать деньги детям, чтобы хоть как-то помочь их мамам, – объяснил аксакал.

Одинокий мужчина сумел накопить 3 миллиона 600 тысяч тенге. Эти деньги он пожертвовал детям из коррекционного центра «Болашак» в Павлодаре. Каждый из 30 воспитанников получил по 120 тысяч тенге.

После того, как новость о благородном поступке Сагадата Жумабаева появилась в павлодарских пабликах, неравнодушные казахстанцы подарили ему путевку на хадж. Об этом рассказал главный имам ДУМК по Павлодарской области Жолдас Коспакулы. Он подчеркнул, что такой благородный поступок приравнивается к подвигу, а хазрет готов отправить Сагадата Жумабаева в Большой хадж в Мекку, обеспечив полную поддержку и решение всех организационных вопросов, предоставив сопровождающего.

Павлодарскому аксакалу также предложили выбрать Малый хадж – Умру, если по состоянию здоровью ему будет удобней такой вариант.