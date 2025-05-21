Недавно общественный резонанс в социальных сетях вызвал видеоролик, авторы которого требуют привлечь к уголовной ответственнос­ти чиновников, причастных к махинации со строительством многоквартирного жилого комплекса. По словам возмущенных граждан, застройщик «ввел в экс­плуатацию» лишь ­фундамент сооружения, выдав его за готовый ЖК.

Как выяснилось, эта шокирую­щая история началась в Карасайском районе Алматинской области еще в 2022 году. Тогда дольщики вложили свои кровные в многообещающий строи­тельный проект на его первоначальной стадии, то есть на этапе котлована. Знали бы они, что по истечении нескольких лет котлован вырастет лишь до фундамента, а дальше постройка 80-квартирного дома надолго застопорится!

К слову, видеоролик обманутые сельчане сняли на фоне своего так и не достроенного жилья, для покупки которого многие из них взяли кредиты в банках, заложили имущество – дома и машины. Однако, поверив на слово недобросовестному застройщику, потеряли взносы, а некоторые и вовсе остались без крыши над головой.

– Прежде чем подписать акт ввода объекта в эксплуатацию, представители управлений ГАСК, архитектуры и градостроительства должны были приехать сюда и убедиться, что ЖК построен, – справедливо указали активисты. – Но этого не произошло. Почему же под судом оказался только застройщик, а представители госорганов, выдавшие ему необходимую документацию, остаются на свободе? Этот вопрос мы задавали не раз в вышестоящие инстанции, но, к сожалению, не добились внятного ответа.

Как показывает многолетняя практика, аферы в сфере жилищного строительства в Алматинской области – обычное дело. К примеру, на днях областной департамент Агентства РК по финансовому мониторингу сообщил о завершении расследования крупного мошенничества.

Как установило следствие, в период с 2021 по 2023 год руководители некоего ТОО, не имея необходимой строительной лицензии, разрешительной и проектно-сметной документации, инициировали возведение в городе Каскелене многоквартирных жилых комплексов «Нome», «Нome Южный», «Нome Sau» и «Нome Мak». Запустив рекламную кампанию в соцсетях, застройщик получил 972 млн тенге от более чем 100 человек, несмотря на отсутствие гарантии от Единого оператора жилищного строительства.

Кроме того, был выявлен ряд нарушений строительных норм и правил, само строительство в установленные сроки не завершилось, что привело к массовым жалобам и обращениям обманутых дольщиков в правоохранительные органы.

– Наложен арест на имущество подозреваемых на сумму свыше 240 миллионов тенге, – сообщили в АФМ. – В перечень арестованного имущества вошли 12 земельных участков, девять автомобилей, недостроенное трехэтажное здание и частный дом. Подозреваемые находятся под стражей, уголовное дело направлено в суд.

Другой похожий случай прои­зошел в селе Жанатурмыс Карасайского района, где на протяжении нескольких лет возводится ЖК «Eco Park Alatau». В апреле текущего года возмущенные дольщики устроили сельский сход, на котором пожаловались представителям местных властей на строительную компанию. По их словам, квартиры здесь они должны были получить еще в 2022 году. Однако стройка не ведется, хотя многие участники долевой программы (всего их около 400 человек) взяли в банках кредиты, залезли в долги, чтобы купить здесь жилье.

Собственники квартир считают, что стали жертвами мошенничества, поскольку их многочис­ленные обращения застройщик попросту игнорирует. К тому же выяснилось: у строительной компании нет разрешения на привлечение денег граждан для долевого участия. Заключены лишь договоры намерений между двумя сторонами, что создает дополнительные юридические проблемы.

По итогам встречи представители акимата области пообещали разработать «дорожную карту» строительно-монтажных работ, определить сроки и график их выполнения, а также оказать компании-застройщику содействие в вопросе прокладки инженерной инфраструктуры. Для обеспечения общественного контроля над ходом строительства ЖК принято решение о проведении еженедельных совещаний с участниками долевого строительства.

По оценкам экспертов-правоведов, проблема нелегального строи­тельства тесно связана с ростом числа «человейников» (объектов уплотняющей застройки). Эти многоквартирные высотки уже «оккупировали» не только центр и окраины Алматы, но и постепенно захватывают пригородную зону, на которой расположен, в том числе, вышеуказанный поселок Жанатурмыс.

По данным областной прокуратуры, бесконтрольная застройка привела к необоснованному расширению границ населенных пунктов, многочисленным фактам нарушений земельного и архитектурного законодательств. Зачастую госакты земельных участков, предусмотренных под размещение больниц, школ, парков, изменяются под строительство жилья и коммерческих объектов. В последующем эти территории хаотично застраи­ваются без учета нагрузки на коммунальную и дорожную инфраструктуру.

В результате в районах сельских новостроек обострились коммунально-бытовые проблемы, в том числе это нехватка чистой питьевой воды, отсутствие асфальтированных улиц, перебои с электричеством. Согласно анализу надзорного органа, главная причина беспорядка в сфере строи­тельного и земельного законодательств – отсутствие контроля и попустительство со стороны курирующих госструктур.