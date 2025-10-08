Как рассказала руководитель онкоцентра Гульмира Сагидуллина, если раньше пациенту выдавали рентгеновские снимки на пленке, а результаты, например, ультразвукового исследования – на бумаге, то с приходом «цифры» все изменилось. Появление в районных медучреждениях компьютерного томографа, цифрового рентгена, маммографа, магнитно-резонансного томографа и другой аппаратуры позволило почти мгновенно размещать в системе 3D-изображения и важные параметры.

– Система передает, архивирует и хранит в так называемом «горячем» виде данные диагностики, – рассказала глава онкоцентра. – Женщина у себя в районном центре проходит, например, маммографию, и буквально в течение минуты снимок видят специалисты нашего центра.

Технологии позволяют дистанцион­но поставить диагноз, не нер­вируя сельского жителя дальней дорогой. В случае необходимости ему могут онлайн назначить лечение или выдать направление на госпитализацию. Такой формат, по словам руководителя медцентра, заметно повышает шансы на выявление онкозаболевания на ранней стадии.

Плюсом системы являются также электронные истории болезни, отражающие этапы лечения, динамику состояния. Даже если человек оказался в другом регионе или стране, врачи могут заглянуть в его цифровую медкарту и оказать помощь – был бы только Интернет. Архив доступен для просмотра с любого рабочего места, подключенного к PACS, возможны даже консилиумы.

– В систему PACS «зашиты» элементы искусственного интеллекта, архивирующие и анализирующие рентгенологические и маммографические снимки, – отметила Гульмира Сагидуллина. – На сегодня с помощью технологий у нас почти 40 процентов случаев онкопатологий выявляются на нулевой и начальной стадии. Сами понимаете, насколько это важно для благополучного результата.