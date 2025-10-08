Внедрена система PACS

Инновации
1
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В областном многопрофильном центре онкологии и хирургии внедрили систему PACS, позволяющую практически мгновенно получать из районов данные диагностики.

фото автора

Как рассказала руководитель онкоцентра Гульмира Сагидуллина, если раньше пациенту выдавали рентгеновские снимки на пленке, а результаты, например, ультразвукового исследования – на бумаге, то с приходом «цифры» все изменилось. Появление в районных медучреждениях компьютерного томографа, цифрового рентгена, маммографа, магнитно-резонансного томографа и другой аппаратуры позволило почти мгновенно размещать в системе 3D-изображения и важные параметры.

– Система передает, архивирует и хранит в так называемом «горячем» виде данные диагностики, – рассказала глава онкоцентра. – Женщина у себя в районном центре проходит, например, маммографию, и буквально в течение минуты снимок видят специалисты нашего центра.

Технологии позволяют дистанцион­но поставить диагноз, не нер­вируя сельского жителя дальней дорогой. В случае необходимости ему могут онлайн назначить лечение или выдать направление на госпитализацию. Такой формат, по словам руководителя медцентра, заметно повышает шансы на выявление онкозаболевания на ранней стадии.

Плюсом системы являются также электронные истории болезни, отражающие этапы лечения, динамику состояния. Даже если человек оказался в другом регионе или стране, врачи могут заглянуть в его цифровую медкарту и оказать помощь – был бы только Интернет. Архив доступен для просмотра с любого рабочего места, подключенного к PACS, возможны даже консилиумы.

– В систему PACS «зашиты» элементы искусственного интеллекта, архивирующие и анализирующие рентгенологические и маммографические снимки, – отметила Гульмира Сагидуллина. – На сегодня с помощью технологий у нас почти 40 процентов случаев онкопатологий выявляются на нулевой и начальной стадии. Сами понимаете, насколько это важно для благополучного результата.

#система #онкология #PACS

Популярное

Все
Нужна новая Концепция антикоррупционной политики
Зима проверит качество работы
Акцент – на промышленность
Ученые разработали новый инструмент для борьбы с фейками
По следам земельных махинаций
Построено реанимационное отделение
Необходимо действовать вместе в общих интересах
Район демонстрирует рост
ИИ приходит в школы: опыт Актау
Не поставщики сырья, а создатели добавленной стоимости
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Важно не допускать потерь воды при ее транспортировке
Стекольный завод запущен в Алматы
На конвейере – сыр и детские смеси
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Чем может гордиться Темиртау?
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Пенсионерам вход бесплатный
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Наши шахматисты выиграли командный зачет
День учителя отметили в Талдыкоргане
В Акмолинской области задержали пенсионерку за хранение трамадола
Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
В Таразе открылся Дом культуры
«Астана Балет»: серебро на фестивале в Корее
После падения трубы: энергетики СКО обещают зиму без аварий
Маленькая империя для больших начинаний
Игры стран СНГ пройдут в Алматы
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

Проекты, меняющие жизнь
Разработан первый казахстанский автономный суперкомпьютер
Креативные идеи рождаются в школах
От идеи до сделки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]