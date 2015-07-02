Внедрять стандарты, создавать лаборатории

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Татьяна ЕВСЕЕВА
На селекторном совещании коллегии, состоявшемся в Министерстве образования и науки, поставлены задачи в свете реализации Плана нации «100 конкретных шагов» по пути реализации пяти институциональных реформ. Министр образования и науки Аслан Саринжипов, говоря о реализации семи шагов данного плана, отметил, что в рамках поэтапного перехода планируются разработка и внедрение новых стандартов среднего образования. Уже в новом учебном году нач­нется их поэтапная апробация, а внедрение планируется завершить к 2022 году. Будут решаться проб­лемы малокомплект­ных школ, реконструированы 350 интернатов, построены 64 школы в крупных райцентрах.
Большая работа предстоит по модернизации педагогического образования.
– Модернизация включает разработку профессионального стандарта учителя, новых образовательных программ по педагогическим специальностям для бакалавриата и магистратуры, – сказал Аслан Саринжипов. – Более 400 преподавателей педвузов пройдут подготовку для обучения по новым стандартам.
Кроме того, будет увеличен госзаказ в магистратуре по педагогическим специальностям. Также установят надбавку к стипендии студентам педагогических специальностей, внедрят новые правила приема в педагогические вузы, введут независимую сертификацию специалистов, окончивших педвузы, при входе их в профессию.
Запланирована подготовка квалифицированных кадров в десяти ведущих колледжах и десяти вузах для шести ключевых отраслей экономики с последующим распространением опыта в других учебных заведениях страны. В вузы и колледжи привлекут более 2 000 специалистов с производства. В рамках госпрограммы «Нұрлы жол» оснастят 24 лаборатории для вузов и 57 лабораторий колледжей.
В сфере науки, проинформировал А. Саринжипов, запланировано развитие двух инновационных кластеров на базе «Астана бизнес кампус» Назарбаев Университета и Парка инновационных технологий «Алатау». Начнется поэтапное расширение академической и управленческой самостоя­тельности вузов с учетом опыта Назарбаев Университета. Также намечен поэтапный переход на английский язык обучения в старшей школе и вузах, предстоит реализация единой концепции воспитательной работы с учетом ценностей «Мәңгілік Ел». В завершение А. Саринжипов поручил вице-министрам совместно со структурными подразделениями министерства и подведомственными организациями принять исчерпывающие меры по реализации всех предстоящих мероприятий.

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