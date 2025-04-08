Внесены изменения в правила

Здравоохранение
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Руслан Исаков

Претерпели изменения правила присвоения медикам категорий.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В соответствии с нововведения­ми от прохождения этапов оценки знаний и кейс-тестинга освобождаются медицинские работники с истекшими после 1 января 2021 года сроками категорий, переоформляющие бессрочную категорию и подтверждающие действующий уровень квалификации.

Кроме того, для медицинских работников с техническим и профессио­нальным образованием, получивших послесреднее или высшее медицинское образование по специальности «сестринское дело», сохраняется уровень квалификации, эквивалент­ной квалификационной категории с учетом предыдущего стажа работы.

Ранее с учетом многочисленных обра­щений медицинских работников для снижения финансовой нагрузки было решено освободить их от оплаты при первой пересдаче экзамена при неудовлетворительном результате. Стоимость оценки для медицинских сестер снижена с 21 000 до 17 000 тенге.

Медицинские работники могут пройти процедуру подтверждения квалификационного уровня по истечении 10 дней со дня вступления в силу данного приказа, сообщила пресс-служба МЗ РК.

#правила #медики #категории

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