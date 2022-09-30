Во благо народа

Глава государства с первых дней на посту Президента продвигает новые стандарты политической сис­темы. Комплексная перезагрузка ключевых государственных институтов позволит активизировать их работу. Избирательные кампании затронут все уровни – от маслихатов до Президента. И наша общая задача – повысить прозрачность политических состязаний, извлекая уроки из прошлого. Тогда отношения между властью и обществом будут укрепляться.

В очередном Послании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» Президент страны Касым-Жомарт Токаев озвучил многие вопросы, волнующие людей. Мне, как представителю молодежи, особо близки нововведения, направленные на повышение качества жизни молодого поколения казахстанцев. Доступность высшего и среднего специального образования будет достигнута благодаря образовательным грантам и льготным кредитам на обучение. В рамках государственно-частного партнерства будет продолжено решение вопросов обеспечения студентов общежитиями, ликвидации аварийных и трехсменных школ. Мы видим эффективность этой практики – только в Уральске за последние два года введены в строй три студенческих общежития, строятся частные школы на 900 и 400 мест. Решение кадровых вопросов в образовании и здравоохранении, трудоустройства выпускников и молодежи, поддержка материнства – все это стратегические инвестиции в будущее страны.

Стимулом для развития молодежного предпринимательства станут механизмы льготного микрокредитования, а значительной поддержкой науке и инновациям выступят фонды целевого капитала.

Долгие годы казахстанцы говорили о том, что ресурсы страны – это нацио­нальное достояние. Знаменательно, что в Год детей Глава государства дал старт новой программе «Нацфонд – детям». Теперь каждый казахстанец может гордиться богатствами своей страны, а Национальный фонд будет использоваться во благо всего народа, а не отдельных компаний.