Во Франции обнаружили новый подвид коронавируса

Во Франции выявили первый случай нового подвида коронавируса SARS-CoV-2, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

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Штамм «Пирола» выявили у человека на северо-востоке страны, передает телеканал «Известия». Разновидность коронавируса уже зафиксировали более чем в 10 странах, в том числе в США, Швеции и Дании.

В ВОЗ указывали, что ситуация с распространением этого варианта возбудителя COVID-19 находится под наблюдением. Подвид представляет собой мутацию вируса, которая обходит приобретенный иммунитет.