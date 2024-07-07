Во Франции пройдет второй тур парламентских выборов

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Второй тур выборов в нижнюю палату французского парламента - Национальное собрание - пройдет в воскресенье, сообщает Интерфакс.

В ходе первого тура 30 июня французы избрали 76 из 577 парламентариев, 37 из них - это члены партии «Национальное объединение» или ее союзников.

Для абсолютного большинства необходимо 289 мест.

Основная борьба разворачивается между ультраправой партией «Национальное объединение» Жордана Барделла, блоком партий левого толка под названием «Новый народный фронт» и пропрезидентской коалицией «Вместе».

Согласно последним опросам, «Национальному объединению» и его союзникам не удастся получить абсолютного большинства в Национальном собрании Франции. Так, опрос консалтингового центра Elabe показал, что крайне правая партия после второго тура выборов в нижнюю палату французского парламента станет первой политической силой страны, однако не добьется абсолютного большинства. Исходя из соотношения сил за два дня до выборов, «Национальное объединение» с союзниками сможет обеспечить себе 200-230 депутатских мест в отличие от 89, которые были у него до роспуска палаты. Союз левых сил «Новый народный фронт» может рассчитывать на 165-190 мандатов. Пропрезидентской коалиции достанутся 120-140 мест, что представляет собой серьезное отступление после 245 депутатов до роспуска Национального собрания. И с большим отставанием позади окажутся правоцентристские «Республиканцы» и депутаты от «прочих правых» с 35-50 мандатами.

При этом глава фракции ультраправого «Национального объединения» в распущенной нижней палате парламента Франции Марин Ле Пен на этой неделе неоднократно заявляла, что ее партия все еще имеет возможность получить абсолютное большинство. Она отмечала, что политические оппоненты вместе работают, чтобы помешать ей это сделать.

По подсчетам французских СМИ, более 200 кандидатов центристского и левого толка вышли из гонки, что, по мнению противников «Национального объединения», должно помешать ультраправым.

Премьер Франции Габриэль Атталь призвал кандидатов, занявших третье место, прекратить борьбу, чтобы поддерживающие их избиратели проголосовали за того кандидата, который будет противостоять «Национальному объединению».

Предвыборная программа «Национального объединения», касающаяся внешней политики, предполагает продолжение поддержки Украины. Однако, как заявлял председатель партии Жордан Барделла, Франция не должна поставлять ракеты дальнего радиуса действия и другое вооружение, которое «может привести к эскалации» ситуации. Барделла указывал, что стратегия его партии заключается в том, чтобы избежать «любых форм эскалации перед лицом России, которая является ядерной державой».

Президентская коалиция «Вместе» в предвыборной программе обещает, что Франция продолжит поддержку Киева. Кроме того, она не исключает отправки военных инструкторов на украинскую территорию. Коалиция намерена удвоить оборонный бюджет страны Франции к 2030 году.

В альянсе левых партий отмечали, что их цель заключается в том, чтобы «французская дипломатия сослужила делу мира». Коалиция в своей программе призывает к защите «суверенитета и свободы украинского народа, а также целостности границ Украины» посредством поставки «необходимого» вооружения. В том, что касается ситуации на Ближнем Востоке, левые партии хотят ввести эмбарго на поставки оружия Израилю.

«Республиканцы» выступают против расширения Евросоюза, в частности, они выступают против присоединения Украины к блоку. При этом, они считают необходимым финансовую поддержку Украины «столько, сколько это потребуется».

Досрочные выборы во Франции проводятся после того, как 9 июня партия президента Франции Макрона «Возрождение» проиграла ультраправому «Национальному объединению» на выборах в Европарламент. В тот же день французский лидер объявил о роспуске нижней палаты парламента - Национального собрания и назначил досрочные парламентские выборы.