фото Агадила Рысмахана

Напомним: в начале осени всего за две недели в области погибли трое несовершеннолетних. После трагических событий власти забили тревогу: необходимы срочные меры во избежание повторения подобных случаев. Одной из них призвано стать возвращение к некогда упраздненной структуре.

Об этом стало известно на совещании по вопросам защиты прав и обеспечения безопасности детей, на котором, помимо главы образовательного ведомства, присутствовали аким области Ербол Карашукеев, депутаты Мажилиса Парламента, руководители правоохранительных и государственных органов, директора школ и колледжей, а также родители. В режиме видеоконференции в мероприятии участвовали уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева, помощник Генерального прокурора Нурбосын Макашев, представители южных регионов страны, ответственные за сферу образования.

В своем выступлении министр просвещения Жулдыз Сулейменова остановилась на актуальных вопросах сферы образования и представила результаты проверки, проведенной рабочей группой в школах области. По ее словам, в сфере воспитания сохраняются направления, требующие системных улучшений.

– Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних – один из приоритетных вопросов, находящихся под особым вниманием государства. Безопасность детей – залог устойчивости всего общества. Сегодняшняя встреча – важный шаг в укреплении совместной работы в этом направлении. Произошедшие события показывают, что ситуация требует всестороннего анализа. Только скоординированные действия и совместные усилия позволят создать для подрастающего поколения безопасную и благоприятную среду, – отметила глава ведомства.

Аким региона Ербол Карашукеев рассказал о развитии образовательной сферы облас­ти, а также о ходе реализации запланированных проектов. По его словам, в текущем году на развитие образования предусмот­рено 344,3 млрд тенге. Ведется строительство 26 объектов, до конца года планируется ввести в эксплуатацию 10 школ и 5 пристроек. Еще 11 новых объектов будут сданы в 2026-м.

Что касается реализации национального проекта «Келешек мектептері», то в регионе уже открыто 6 школ, до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще одну. Вместе с тем ряд образовательных учреждений прошли капитальный ремонт. Школы оснащены современным материально-техническим оборудованием на сумму 1,7 млрд тенге.

В новом учебном году специализированный лицей-интернат «Дарын» переехал в новое здание, оснащенное современным оборудованием. Кроме того, в области впервые открыт специализированный военный лицей-интернат для одаренных мальчиков.

– Обеспечение безопаснос­ти детей – один из главных социальных приоритетов. Мы формируем систему, которая обеспечит надежную защиту каждого ребенка. В этой связи предпринимаются меры по соз­данию отдельной структуры – управления по защите прав детей. Оно будет в том числе заниматься оказанием помощи семьям, координацией дея­тельности соответствующих служб, – проинформировал Ербол Карашукеев.

Мероприятие продолжилось в формате открытого диалога, в ходе которого руководитель профильного министерства ответила на все вопросы участников совещания. По итогам встречи будет разработан план мероприятий по реализации предложенных инициатив.

В рамках рабочей поездки Жулдыз Сулейменова посетила объекты образования Тараза, Байзакского и Жамбылского районов.