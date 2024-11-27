Во главу угла - безопасность воинской службы

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Министр обороны определил задачи на коллегии ведомства

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

На коллегии Министерства обороны подвели итоги года. В заседании под руководством министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова приняли участие заместители министра обороны, главнокомандующие видами Вооруженных сил, командующие войсками региональных командований и родами войск их заместители и командиры воинских частей.

При рассмотрении вопросов жизнедеятельности армии пристальное внимание было уделено состоянию дисциплины, правопорядка и безопасности воинской службы.

– В сентябре, выступая с Посланием к народу Казахстана, Верховный главнокомандующий поручил обеспечить железную дисциплину. Глава государства возложил особую ответственность на руководство Вооруженных сил, других войск, воинских формирований и правоохранительных органов за здоровье и безопасность солдат. У нас сегодня будет разговор короткий. Командиры должны четко понимать, что ни одно происшествие не останется безнаказанным, – отметил министр обороны.

Глава оборонного ведомства заслушал доклады о состоянии боевой подготовки, технического, тылового, медицинского, квартирно-эксплуатационного обеспечения Вооруженных сил. 

В текущем году основные усилия были направлены на укрепление потенциала Сил специальных операций, Десантно-штурмовых войск и войск территориальной обороны, наращивание их инфраструктуры и переоснащение вооружением и военной техникой.

Подготовка Вооруженных сил в 2024 году характеризуется повышением интенсивности и качества.  В ходе учений практикуется двусторонний формат, где подразделения поочередно выступают в нападении и обороне.  В приоритетном порядке отрабатываются вопросы организации управления и обучения командиров самостоятельному принятию решений.

В рамках оперативной подготовки войск проведено свыше 160 мероприятий, наиболее значимым из которых стало международное учение «Бірлестік». В нем приняли участие воинские контингенты Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. В марте состоялось командно-штабное учение с Военно-морскими силами. Военные маневры проведены в тесном взаимодействии с Силами воздушной обороны и Пограничной службой КНБ РК.

В сентябре были организованы учения «Айбалта» и «Ашықаспан». В октябре под руководством командующего Десантно-штурмовыми войсками прошло совместное учение с Коллективными миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство». С центральными государственными, местными исполнительными органами и подразделениями территориальной обороны проведено учение «Бекет».

Кроме того, в текущем году пересмотрены подходы к боевой подготовке войск. Активно внедряются новые подходы в обучении и применении войск, введены еженедельные тренировки по огневой, тактической, медицинской подготовке, военной топографии и связи. Уже сегодня новая система приносит положительные результаты.  Все мероприятия боевой подготовки организуются с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

Продолжается процесс оснащения армии новой техникой. На вооружение Сил специальных операций поступили автомобили «Кобра II» и специальные автомобили.

Впервые осуществлен переход военнослужащих Вооруженных сил, других войск и воинских формирований на полевую форму единой расцветки и единого фасона. Новые образцы отличаются улучшенной функциональностью и комфортом. Повысились маскировочные свойства формы. Они учитывают особенности климата и географические особенности местности.

В заключение заседания министр обороны поставил ряд задач на 2025 учебный год, важнейшей из которых определена поддержка боевой и мобилизационной готовности войск на уровне, обеспечивающем военную безопасность и оборону государства, а также подготовка органов управления.

#Казахстан #МО

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