Она появилась в Алматы на доме, где жил участник Великой Отечественной войны – гвардии полковник президент Международного фронтового клуба имени газеты «Казахстанская правда», член Ассамблеи народа Казахстана, почетный гражданин Алматы и Алматинской области Леонид Гирш. На торжественную церемонию собрались представители общественности, ветераны, молодые воины, друзья и знакомые ветерана.

Леонид Гирш ушел из жизни в июле 2020-го во время эпидемии ковида... А родился он 10 февраля 1924 года в городе Кировограде. На фронт ушел в первые дни войны, в неполные 17 лет, и прошел фронтовыми дорогами все долгие четыре года. Участвовал в Сталинградской битве, в танковых боях на Курской дуге, форсировал Днепр, освобождал Украину, Польшу, Чехословакию. Штурмовал Берлин и расписался на колоннах поверженного Рейхстага.

Профессиональный военный, он занимал различные команд­но-штабные должности в Туркестанском и Среднеазиатском военных округах, окончил Академию бронетанковых войск в Москве. В общей сложности его стаж службы в вооруженных силах составил 43 календарных года.

За заслуги перед страной Леонид Гирш был награжден пятью орденами – Красной Звезды (дваж­ды), Отечественной войны I и II степеней, «Достық» II степени и 35 медалями. Имел государственные награды Польши, Чехословакии, Румынии, Украи­ны, Монголии. Уйдя в отставку по выслуге лет, продолжал жить и работать с такой же самоотдачей. Был начальником Штаба гражданской обороны г. Алматы и Алматинской области.

Леонид Гирш – автор книг «Близко к сердцу», «Наедине с памятью», «Во имя жизни», «Прохладные травы», «Сквозь пламя войны», «Огненный Сталинград», «Стихи о войне и мире». Был автором проектов трехтомника «Пламя Победы» и двухтомника «Эхо далекой войны».

Право открыть мемориальную доску было предоставлено правнуку ветерана – 17-летнему Дмитрию. Выступившие на церемонии тепло вспоминали о Леониде Юзефовиче.

Так, академик Академии медико-технических наук РФ Еркин Дурумбетов, отец которого воевал с Гиршем на одном фронте, а потом вместе с ним служил в Среднеазиатском военном округе, напомнил, за что Леонид Гирш получил свой первый боевой орден – Крас­ной Звезды.

– Под Сталинградом, в бою у села Пимен-Черни, ему приш­лось заменить убитого командира взвода. Каждый бой мог стать последним. Но ему, как и другим его друзьям-фронтовикам, хотелось жить, выйти невредимыми из этого огненного котла, чтобы посмотреть, какой же будет жизнь после Победы.

Во время войны Леонид Гирш потерял не только многих друзей, но и своих родных: мать Леонида и ее младшую сестру Аню с двумя маленькими детьми расстреляли фашисты. Об этой трагедии он помнил всегда.

– Когда весной 1995 года в стране была создана Ассамблея народа Казахстана, Леонид Юзефович стал одним из первых и самых активных ее членов, работал в АНК до последних дней. Он очень гордился, что после одного из заседаний Первый Президент Казахстана, сняв со своей руки часы, подарил их ему, – говорила филолог, член АНК Светлана Ананьева.

Известный кинорежиссер, руководитель студии «ИКС-Б» Александр Головинский, напомнил о том, как Леонид Юзефович умел дружить. Через 10 лет после смерти своего близкого друга – знаменитого казах­станского писателя Мориса Симашко – он буквально пробил издание его последней автобиографической книги «Четвертый Рим».

– Дядя Леня, как я его называл, не был профессиональным стихотворцем, для него поэзия была скорее состоянием души, – вспоминал поэт и писатель, лау­реат Государственной премии РК Бахытжан Канапьянов. – Он начал писать стихи еще во время войны. И через все сражения пронес в своей офицерской сумке томик стихов Пушкина, который он подобрал на улице одного из разбомбленных городов. Леонид Юзефович был счастлив, когда незадолго до смерти лучшие его фронтовые стихи были переиз­даны отдельным сборником – «Стихи о войне и мире». А к его 95-летию, которое мы все вместе отпраздновали, вышла моя книга о нем, которую я назвал «Без пяти сто».

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Алма­ты полковник Нурлан Атыгаев подчеркнул, что Лео­нид Гирш делал все, чтобы память о войне не предавалась забвению, чтобы молодые казахстанцы знали о подвигах своих дедов и прадедов. И сегодня на примере его жизни мы будем воспитывать молодежь.

Вице-президент Академии журналистики РК Валерий Жандаулетов рассказал, что усилиями Леонида Гирша к 60-летию Победы совместно с журналистом Людмилой Мананниковой был издан первый сборник о казахстанцах – участниках войны «Сквозь пламя войны». Затем по его инициативе вышла книга «Огненный Сталинград».

– К 65-летию Победы Леонид Юзефович многое сделал для реализации другого масштабного проекта – трехтомника «Пламя Победы», в котором собраны материалы о сотнях наших земляках-фронтовиках. При этом Гирш был не только автором идеи, военным консультантом, но и, выражаясь современным языком, генеральным продюсером, найдя средства для его издания. Экземпляры этого трехтомника хранятся в Астане и в Москве, в мемориальном комплексе на Поклонной горе.

«Неугомонным полковником» называл Леонида Гирша народный писатель Казахстана Олжас Сулейменов, который написал предисловие к трехтомнику «Пламя Победы», а потом к двухтомнику «Эхо далекой войны». Эти книги также увидели свет только благодаря «неугомонному» Гиршу, – сказал Валерий Жандаулетов.

Выступившая в конце церемонии дочь Леонида Гирша Светлана Леонидовна особо отметила, что ее отец умел любить, умел дружить, умел быть верным фронтовым друзьям.

– Все, кто его знал, поражались его активному жизнелюбию. Через всю свою долгую и многотрудную жизнь отец сумел пронести «жар души», о чем написал в одном из своих стихотворений. О своей большой жизни он рассказал в своей исповедальной книге «Наедине с памятью», – говорила Светлана Леонидовна.

Она вспомнила и о том, как осенью 1945 года 5-й гвардейский механизированный корпус, в составе которого служил ее отец, был переброшен в Туркес­танский военный округ, в маленький южный городок Мары.

– В августе 1946-го отец поз­накомился со своей будущей женой – Валентиной Алексеевной Гуляевой, которая после окончания Ленинградского юридического института работала в этом городе судьей. В канун нового 1947 года они сыграли свадьбу. А через 50 лет отметили золотую свадьбу, а еще через 10 лет – и бриллиантовую. Вместе мои родители прожили душа в душу 68 лет! Воспитали двоих детей – меня и моего старшего брата Олега, который, к сожалению, уже ушел из жизни.

Когда наша семья жила уже в Алма-Ате, в 60-е годы, был создан штаб гражданской обороны Казахстана, который возглавил Герой Советского Союза, тогда полковник, позже генерал армии, первый министр обороны независимого Казахстана Сагадат Нурмагамбетов. Они были очень дружны с отцом. Сагадат Кожахметович предложил отцу должность заместителя начальника штаба гражданской обороны Алматинской области, а затем руководителя штаба, – рассказала Светлана Леонидовна.

Память о Леониде Гирше, столь много сделавшем для Казахстана, навсегда сохранится в истории страны.