Во имя жизни Статьи 26 июля 2024 г. 2:20 74 Елена Брусиловская корреспондент Алматинского корпункта Мемориальная доска в честь Леонида Гирша была открыта в год 100-летия ветерана фото Юрия Беккера Она появилась в Алматы на доме, где жил участник Великой Отечественной войны – гвардии полковник президент Международного фронтового клуба имени газеты «Казахстанская правда», член Ассамблеи народа Казахстана, почетный гражданин Алматы и Алматинской области Леонид Гирш. На торжественную церемонию собрались представители общественности, ветераны, молодые воины, друзья и знакомые ветерана. Леонид Гирш ушел из жизни в июле 2020-го во время эпидемии ковида... А родился он 10 февраля 1924 года в городе Кировограде. На фронт ушел в первые дни войны, в неполные 17 лет, и прошел фронтовыми дорогами все долгие четыре года. Участвовал в Сталинградской битве, в танковых боях на Курской дуге, форсировал Днепр, освобождал Украину, Польшу, Чехословакию. Штурмовал Берлин и расписался на колоннах поверженного Рейхстага. Профессиональный военный, он занимал различные командно-штабные должности в Туркестанском и Среднеазиатском военных округах, окончил Академию бронетанковых войск в Москве. В общей сложности его стаж службы в вооруженных силах составил 43 календарных года. За заслуги перед страной Леонид Гирш был награжден пятью орденами – Красной Звезды (дважды), Отечественной войны I и II степеней, «Достық» II степени и 35 медалями. Имел государственные награды Польши, Чехословакии, Румынии, Украины, Монголии. Уйдя в отставку по выслуге лет, продолжал жить и работать с такой же самоотдачей. Был начальником Штаба гражданской обороны г. Алматы и Алматинской области. Леонид Гирш – автор книг «Близко к сердцу», «Наедине с памятью», «Во имя жизни», «Прохладные травы», «Сквозь пламя войны», «Огненный Сталинград», «Стихи о войне и мире». Был автором проектов трехтомника «Пламя Победы» и двухтомника «Эхо далекой войны». Право открыть мемориальную доску было предоставлено правнуку ветерана – 17-летнему Дмитрию. Выступившие на церемонии тепло вспоминали о Леониде Юзефовиче. Так, академик Академии медико-технических наук РФ Еркин Дурумбетов, отец которого воевал с Гиршем на одном фронте, а потом вместе с ним служил в Среднеазиатском военном округе, напомнил, за что Леонид Гирш получил свой первый боевой орден – Красной Звезды. – Под Сталинградом, в бою у села Пимен-Черни, ему пришлось заменить убитого командира взвода. Каждый бой мог стать последним. Но ему, как и другим его друзьям-фронтовикам, хотелось жить, выйти невредимыми из этого огненного котла, чтобы посмотреть, какой же будет жизнь после Победы. Во время войны Леонид Гирш потерял не только многих друзей, но и своих родных: мать Леонида и ее младшую сестру Аню с двумя маленькими детьми расстреляли фашисты. Об этой трагедии он помнил всегда. – Когда весной 1995 года в стране была создана Ассамблея народа Казахстана, Леонид Юзефович стал одним из первых и самых активных ее членов, работал в АНК до последних дней. Он очень гордился, что после одного из заседаний Первый Президент Казахстана, сняв со своей руки часы, подарил их ему, – говорила филолог, член АНК Светлана Ананьева. Известный кинорежиссер, руководитель студии «ИКС-Б» Александр Головинский, напомнил о том, как Леонид Юзефович умел дружить. Через 10 лет после смерти своего близкого друга – знаменитого казахстанского писателя Мориса Симашко – он буквально пробил издание его последней автобиографической книги «Четвертый Рим». – Дядя Леня, как я его называл, не был профессиональным стихотворцем, для него поэзия была скорее состоянием души, – вспоминал поэт и писатель, лауреат Государственной премии РК Бахытжан Канапьянов. – Он начал писать стихи еще во время войны. И через все сражения пронес в своей офицерской сумке томик стихов Пушкина, который он подобрал на улице одного из разбомбленных городов. Леонид Юзефович был счастлив, когда незадолго до смерти лучшие его фронтовые стихи были переизданы отдельным сборником – «Стихи о войне и мире». А к его 95-летию, которое мы все вместе отпраздновали, вышла моя книга о нем, которую я назвал «Без пяти сто». Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы полковник Нурлан Атыгаев подчеркнул, что Леонид Гирш делал все, чтобы память о войне не предавалась забвению, чтобы молодые казахстанцы знали о подвигах своих дедов и прадедов. И сегодня на примере его жизни мы будем воспитывать молодежь. Вице-президент Академии журналистики РК Валерий Жандаулетов рассказал, что усилиями Леонида Гирша к 60-летию Победы совместно с журналистом Людмилой Мананниковой был издан первый сборник о казахстанцах – участниках войны «Сквозь пламя войны». Затем по его инициативе вышла книга «Огненный Сталинград». – К 65-летию Победы Леонид Юзефович многое сделал для реализации другого масштабного проекта – трехтомника «Пламя Победы», в котором собраны материалы о сотнях наших земляках-фронтовиках. При этом Гирш был не только автором идеи, военным консультантом, но и, выражаясь современным языком, генеральным продюсером, найдя средства для его издания. Экземпляры этого трехтомника хранятся в Астане и в Москве, в мемориальном комплексе на Поклонной горе. «Неугомонным полковником» называл Леонида Гирша народный писатель Казахстана Олжас Сулейменов, который написал предисловие к трехтомнику «Пламя Победы», а потом к двухтомнику «Эхо далекой войны». Эти книги также увидели свет только благодаря «неугомонному» Гиршу, – сказал Валерий Жандаулетов. Выступившая в конце церемонии дочь Леонида Гирша Светлана Леонидовна особо отметила, что ее отец умел любить, умел дружить, умел быть верным фронтовым друзьям. – Все, кто его знал, поражались его активному жизнелюбию. Через всю свою долгую и многотрудную жизнь отец сумел пронести «жар души», о чем написал в одном из своих стихотворений. О своей большой жизни он рассказал в своей исповедальной книге «Наедине с памятью», – говорила Светлана Леонидовна. Она вспомнила и о том, как осенью 1945 года 5-й гвардейский механизированный корпус, в составе которого служил ее отец, был переброшен в Туркестанский военный округ, в маленький южный городок Мары. – В августе 1946-го отец познакомился со своей будущей женой – Валентиной Алексеевной Гуляевой, которая после окончания Ленинградского юридического института работала в этом городе судьей. В канун нового 1947 года они сыграли свадьбу. А через 50 лет отметили золотую свадьбу, а еще через 10 лет – и бриллиантовую. Вместе мои родители прожили душа в душу 68 лет! Воспитали двоих детей – меня и моего старшего брата Олега, который, к сожалению, уже ушел из жизни. Когда наша семья жила уже в Алма-Ате, в 60-е годы, был создан штаб гражданской обороны Казахстана, который возглавил Герой Советского Союза, тогда полковник, позже генерал армии, первый министр обороны независимого Казахстана Сагадат Нурмагамбетов. Они были очень дружны с отцом. Сагадат Кожахметович предложил отцу должность заместителя начальника штаба гражданской обороны Алматинской области, а затем руководителя штаба, – рассказала Светлана Леонидовна. Память о Леониде Гирше, столь много сделавшем для Казахстана, навсегда сохранится в истории страны. #память #ВОВ #мемориальная доска #Леонид Гирша