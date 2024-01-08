Девушка погибла при катании на капоте в ЗКО

Погибшая с друзьями каталась, прицепив к машине старый капот от авто, передает коррепондент Kazpravda.kz со ссылкой на ДП ЗКО

Фото: instagram.com/sko_kz

По информации полиции, 5 января в 23:41 в полицию поступило сообщение, что в больницу доставлена девушка 17 лет, которая не приходя в сознание, скончалась.

"Сотрудники полиции выяснили, что девушка с друзьями катались, прицепив к автомашине старый капот от автомобиля. Во время катания ударились о газовую опору. На сегодня задержаны две машины и доставлены в УП Уральска. Проводится расследование, обстоятельства происшествия выясняются", – рассказал замначальника УМПС ДП ЗКО подполковник полиции Булат Жанабаев.

Ранее сообщалось, что за первую неделю 2024 года на дорогах ЗКО погибло уже 7 человек.