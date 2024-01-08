Четыре человека погибли в двух ДТП на трассах ЗКО

За первую неделю 2024 года на дорогах области погибли уже 7 человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Западно-Казахстанской области

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По данным департамента, 7 января на 62 километре автодороги республиканского значения «Уральск - Атырау» вблизи поселка Янайкино на затяжном повороте водитель легкового авто, не учитывая дорожные и погодные условия, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем.

«В результате ДТП 3 человека погибли, 8 травмированы. Им оказывают медпомощь. По данному факту начато досудебное расследование», – отметил начальник УАП ДП ЗКО подполковник полиции Александр Плешаков.

В тот же день на трассе вблизи границы с РФ водитель авто, обгоняя грузовик, выехал на «встречку», не убедившись, что она свободна для обгона, и столкнулся с другой машиной.