Общество Во время следствия у трех акимов "обнаружилось" внезапное психическое расстройство Айнур Курамысова

Прокуроры Казахстана выявили случаи "внезапного" психического расстройства у лиц, обвиняемых в совершении преступления, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. Согласно казахстанскому законодательству, уголовное дело должно приостанавливаться в случае диагностирования у обвиняемого душевного заболевания, а после выздоровления виновные должны предстать перед судом. Производство по таким делам подлежит возобновлению одновременно с прекращением принудительного лечения.



Однако изучение судебной практики выявило наличие серьезных нарушений, которые повлекли за собой уклонение обвиняемых от уголовной ответственности и наказания. Так, вместо приостановления уголовного дела до их выздоровления обвиняемые по решению суда направлялись на принудительное лечение и незаконно освобождались от уголовной ответственности.



"Из 35 лиц, заболевших психическим расстройством после совершения преступления, 21 совершило тяжкие преступления, 9 – особо тяжкие. Больше всего таких случаев зафиксировано в Алматы (8 лиц), Южно-Казахстанской (7) и Алматинской (6) областях. 11 человек, у которых во время расследования уголовных дел "внезапно" произошло психическое расстройство, на момент совершения преступления долгое время занимали должности в госорганах. Среди них: 3 акима, 3 военнослужащих, 2 главных врача, 2 главных бухгалтера и 1 начальник поезда", – указывается в распространенном сообщении.



Анализ административной практики показал, что люди с психическими расстройствами, которым судом было назначено лечение по месту жительства, совершают гражданско–правовые сделки, работают на производствах, управляют автотранспортными средствами.



При этом, отметили в ходе коллегии, органы дорожной полиции не всегда инициировали прекращение права на управление транспортными средствами в отношении таких граждан. Всего установлено 208 таких фактов. Между тем законом предусмотрено, что органы внутренних дел обязаны вносить в суды иски о прекращении действия права на управление транспортными средствами лица, состояние здоровья которого препятствует безопасному управлению транспортными средствами. Особенно это относится к лицам с психическими расстройствами.



По информации пресс-службы, в отношении 115 лиц поданы иски о прекращении права на управление транспортными средствами, из которых 61 иск уже удовлетворен.



По итогам обсуждения Генеральный прокурор поручил проинформировать Верховный суд о выявленных нарушениях законности, допущенных судами по делам названной категории. Министерству внутренних дел рекомендовано принять эффективные меры к лишению психически нездоровых граждан права на управление транспортными средствами, а также обеспечить тесное взаимодействие с учреждениями здравоохранения в целях своевременного предупреждения общественно опасных действий лиц, страдающих психическими расстройствами.



С учетом мнений заинтересованных органов решено инициировать законодательные поправки о включении в перечень требований для приема на государственную службу обязательного прохождения кандидатами психофизиологического исследования.