Во время следствия у трех акимов "обнаружилось" внезапное психическое расстройство
Айнур Курамысова
Прокуроры Казахстана выявили случаи "внезапного" психического расстройства у лиц, обвиняемых в совершении преступления, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. Согласно казахстанскому законодательству, уголовное дело должно приостанавливаться в случае диагностирования у обвиняемого душевного заболевания, а после выздоровления виновные должны предстать перед судом. Производство по
таким делам подлежит возобновлению
одновременно с прекращением принудительного лечения.
Однако изучение судебной практики выявило наличие серьезных нарушений, которые
повлекли за собой уклонение обвиняемых от уголовной ответственности и
наказания. Так, вместо приостановления уголовного дела до их выздоровления обвиняемые по
решению суда направлялись на
принудительное лечение и незаконно освобождались от уголовной
ответственности.
"Из 35 лиц, заболевших психическим расстройством после совершения преступления, 21 совершило тяжкие преступления, 9 – особо тяжкие. Больше всего таких случаев зафиксировано в Алматы (8 лиц), Южно-Казахстанской (7) и Алматинской (6) областях. 11 человек, у которых во время расследования уголовных дел "внезапно" произошло психическое расстройство, на момент совершения преступления долгое время занимали должности в госорганах. Среди них: 3 акима, 3 военнослужащих, 2 главных врача, 2 главных бухгалтера и 1 начальник поезда", – указывается в распространенном сообщении.
Анализ административной практики показал, что люди с психическими расстройствами,
которым судом было назначено лечение по
месту жительства, совершают гражданско–правовые сделки, работают на
производствах, управляют автотранспортными
средствами.
При этом, отметили в ходе коллегии, органы дорожной полиции не всегда инициировали прекращение права на управление транспортными средствами в отношении таких граждан. Всего установлено 208 таких фактов. Между тем законом предусмотрено, что органы внутренних дел обязаны вносить в суды иски о прекращении действия права на управление транспортными средствами лица, состояние здоровья которого препятствует безопасному управлению транспортными средствами. Особенно это относится к лицам с психическими расстройствами.
По информации пресс-службы, в отношении 115 лиц поданы иски о прекращении права на управление транспортными средствами, из которых 61 иск уже удовлетворен.
По итогам обсуждения Генеральный прокурор поручил проинформировать Верховный суд о выявленных нарушениях законности, допущенных судами по делам названной категории. Министерству внутренних дел рекомендовано принять эффективные меры к лишению психически нездоровых граждан права на управление транспортными средствами, а также обеспечить тесное взаимодействие с учреждениями здравоохранения в целях своевременного предупреждения общественно опасных действий лиц, страдающих психическими расстройствами.
С учетом мнений заинтересованных органов решено инициировать законодательные поправки о включении в перечень требований для приема на государственную службу обязательного прохождения кандидатами психофизиологического исследования.