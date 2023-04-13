Вода и мир

Вода сегодня дороже золота. Хотя бы потому, что, если золото в символическом контексте может означать возможность приобрести комфортные условия для жизни, то вода – это и есть сама жизнь.

Глобальный спрос на самое важнейшее благо стремительно растет. Сельское хозяйство, равно как промышленность, выработка энергии, требует все большего количества водных ресурсов. При этом изменение климата делает запасы воды скудными и непредсказуемыми. Многие ее источники загрязняются.

Так же как моря и океаны начинаются с капли, гуманитарные катастрофы зарождаются в маленьких фермерских хозяйствах. Лишенные условий для выращивания продуктов и скота, люди начинают мигрировать в поисках лучшей доли, преобразуя сначала отдельные регионы, а потом и континенты.

Почти три четверти всех недавних стихийных бедствий связаны с водой, включая наводнения, засухи и штормы. Эти бедствия затронули жизни миллио­нов людей и нанесли экономический ущерб в размере 700 млрд долларов за последние 20 лет.

Предполагается, что к 2050 году с экстремальной засухой столкнется в пять раз больше территорий, и уже 5,7 млрд человек будут жить в районах с дефицитом воды. По прогнозам, число людей, которым грозит опасность наводнений, возрастет примерно до 1,6 млрд человек.

Сегодняшнее положение в области использования и восстановления водных ресурсов свидетельствует о том, что международное сообщество очень сильно отстает от графика достижения одной из целей устойчивого развития – обеспечения к 2030 году наличия и рационального использования живительной влаги и санитарии для всех. Это значит, что для достижения результата придется значительно ускориться, причем времени на раскачку уже просто нет.

Еще большую тревогу вызывает тот факт, что, поскольку вода является источником жизненной силы нашей голубой планеты, отсутствие ощутимого прогресса в достижении ЦУР-6 подрывает реализацию остальных пунктов, касающихся здравоохранения, образования, гендерных вопросов и окружающей среды.

Исходя из этого, не будет преувеличением сказать, что отсутствие прогресса в сфере водоснабжения и санитарии ставит под угрозу осуществление всей Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Объединить усилия

О противодействии нарастающей угрозе представители международного экс­пертного и научного сообщества, политики и руководители государственного сектора говорили на Конференции ООН по водным ресурсам, которая состоялась в конце марта в Нью-Йорке.

«Водный саммит» стал первым столь масштабным мероприятием по данной тематике с 1977 года. Его участники пришли к конкретным выводам: избежать глобальных печальных последствий развития назревшей проблемы мировому сообществу позволит достижение не менее глобальной цели – восстановить к 2030-му 300 тыс. км рек и 350 млн га водно-болотных угодий. Это означает разработку и внедрение новой глобальной информационной системы по водным ресурсам, которая будет определять планы и приоритеты на ближайшие семь лет.

«Конференция помогла понять очевидную истину. Вода как самое ценное общее благо человечества объединяет всех нас. Именно поэтому она должна находиться в центре глобальной политической повестки дня», – отметил на открытии мероприятия глава ООН Антониу Гутерриш, высказав уверенность, что «все на­дежды человечества на будущее в той или иной мере зависят от выбора курса устойчивого управления водными ресурсами, их сохранения для людей сегодня и завтра».

Реализация этих надежд зависит от воплощения в жизнь Программы действий по водным ресурсам, разработанной участниками данного высокого саммита. Как отметил Антониу Гутерриш, документ подтверждает основное право человека на воду, в нем говорится о необходимости снижения нагрузки на гидрологическую систему и принятия правильных решений, разумной политики в сфере управления водными ресурсами.

Реализация Программы действий пот­ребует интеграционного подхода к воде, экосистемам и климату, направленного на сокращение выбросов парниковых газов и развитие прочной инфраструктуры. Глава ООН напомнил о важности модернизации систем водопроводов и очистных сооружений сточных вод, а также внедрения систем раннего предуп­реждения о стихийных бедствиях.

Для реализации планов в сфере управления водой, как подчеркнул Генеральный секретарь ООН, необходимо параллельно наращивать усилия в борьбе с изменением климата, удерживать глобальное потепление на уровне 1,5 градуса по Цельсию, а также увеличивать инвестиции в проекты по реализации 6-й Цели устойчивого развития, которая предусматривает обеспечение к 2030 году наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех. Кроме того, вопросы воды и санитарии должны быть в центре внимания во время Саммита по Целям устойчивого развития в сентябре этого года, а также в ходе «саммита будущего» в 2024-м.

«Без воды не может быть устойчивого развития. Покидая эту историческую конференцию, давайте пойдем навстречу будущему, в котором водой будут обеспечены все без исключения», – подчеркнул Генеральный секретарь ООН.

Заявление о видении Конференции ООН по водным ресурсам 2023 года называется так: «Наш переломный момент: объединение мира ради воды». И это неспрос­та, ибо достичь амбициозных целей в условиях, когда для получения результата надо ускориться в четыре раза, можно только совместными усилиями, если каждый участник глобальной системы водоразбора будет отдавать себе отчет в том, что цена его действий сегодня – возможность выжить завтра.

Водные ресурсы из-за их многочисленных взаимосвязей способны объединить все заинтересованные стороны (индивидуальные, институциональные, неформальные) для создания коалиций, укрепления потенциала и предоставления решений, которые можно тиражировать и масштабировать. В этом контексте Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в своей резолюции 71⁄222 провозгласила период с 2018 по 2028 год Меж­дународным десятилетием действий «Вода для устойчивого развития».

Три главных составляющих

Помимо глобального взгляда на существующую проблему, есть и региональный. Специально к состоявшейся конференции был подготовлен авторитетный доклад Организации Объединенных Наций о состоянии водных ресурсов мира. Уделено в нем внимание и Казахстану.

Так, по данным ООН, уже к 2030 году наша страна может столкнуться с

серьезным дефицитом воды. Казах­стан «водозависим», только 2,8% нашей территории покрыто водой, тогда как две трети представлены засушливыми зонами.

Значительная часть водных ресурсов поступает из соседних стран, отчего воп­рос использования трансграничных рек для республики является жизненно важным. По прогнозам экспертов, уже через 20 лет водопотребление в Казахстане вырастет на 56%, а дефицит живительной влаги может превысить 20 кубокилометров в год.

Поэтому свое выступление на глобальной Конференции ООН, посвященной проблемам водных ресурсов, министр экологии и природных ресурсов Казах­стана Зульфия Сулейменова начала с того, что вода имеет решающее значение не только для жизнедеятельности человека, но и для экономического развития стран, а потому правительствам следует решать проблему сообща, в противном случае многие водоемы рискуют повторить судьбу Арала.

«Наша единственная мечта – дождь и вода». Эти слова два года назад

произнес рыбак, которого я встретила в небольшой деревне на берегу Аральского моря. Когда-то четвертое по площади озеро мира сегодня полностью высохло. Казах­стан предпринимает согласованные действия по восстановлению его северной части», – отметила министр, рассказав об опыте республики по защите трансграничных рек и выразив надежду, что к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер присоединится больше государств.

Казахстан обладает большим богатством. Это территория. Но, с другой стороны, это и риски. Водные ресурсы распределены неравномерно, а значит, очень важен региональный аспект того, где и как мы используем воду.

Работа ведется по двум основным направлениям. С одной стороны, это усиление более скоординированного и интегрированного управления водными ресурсами, укрепление бассейнового принципа управления.

«Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что нужно более интегрированно, более комплексно решать вопросы воды, в связи с чем необходимо разработать новый Водный кодекс, – рассказала, отвечая на вопросы информационного портала ООН, Ляззат Сулейменова. – Наш действующий кодекс был разработан в 2003 году, уже 20 лет прошло, и, конечно, необходимо переосмысление подходов к управлению водными ресурсами. Это в том числе улучшение культуры использования воды, внедрение водосберегаю­щих технологий, повышение продуктивности использования».

Второе большое направление работы – трансграничное сотрудничество. Семь из восьми бассейнов рек в Казах­стане являются трансграничными. Поч­ти половина воды приходит из других государств.

«Мы очень тесно работаем с нашими соседями, у нас есть комиссии как в час­ти охраны и использования водных ресурсов, так и в части сохранения экосистем. Например, с Российской Федерацией это комиссия по сохранению экосистемы реки Урал, или Жайык, у нас есть Чу-Таласская комиссия с Кыргызстаном, с Узбекистаном, также есть двусторонняя комиссия с КНР по недопущению загрязнения, аварий. Мы также ведем большую работу по воп­росам вододеления», – напомнила министр.

Третья составляю­щая конт­роля водной системы – климат, и Казахстан уже сталкивается с последствиями его глобального изменения. За последние 100 лет температура повысилась на 2 градуса, что привело к деградации ледников.

В 2021 году в стране приняли новый Экологичес­кий кодекс, в который включена отдельная глава по адаптации к изменению климата. В ее рамках водные ресурсы определяются как сектор, наиболее уязвимый к изменению климата и требующий адаптационных мероприя­тий.