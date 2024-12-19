Вода, катания, йогурт и прогулки – как встретить новый год без болей на утро

Здравоохранение , Мнения
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Гастроэнтеролог Национального госпиталя управления делами президента Ляззат Казанбаева дала рекомендации, как избежать проблем со здоровьем во время празднования Нового года

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Впереди долгожданные новогодние праздники, как правило у всех народов мира они сопровождаются обильными застольями. Так люди пытаются настроить себя на достаток в новом году. Однако нередко первое же утро нового года, который встречался с пожеланиями здоровья, счастья и мира, может обернуться проблемами с пищеварением, головной болью и гипертонией.

«Панкреас печени, поджелудочной и желудка - самое распространенное заболевание, которое сопровождает новогодние праздники. Это происходит по разным причинам. Во-первых, люди едят ночью, что уже для организма стресс, во-вторых, все, что не доели ночью, доедают в другие дни и, как правило, пища уже несвежая», – пояснила  гастроэнтеролог Национального госпиталя управления делами президента Ляззат Казанбаева

Для того, чтобы снизить нагрузку на организм, врач рекомендует:

1. Не голодать весь день, чтобы ночью не накидываться на еду. Можно есть небольшими порциями в течение дня, тогда не придется налегать на еду за праздничным столом.

2. Во время застолья старайтесь есть маленькими порциями, не смешивать все подряд, есть осознанно, не отвлекаясь.

3. Избегайте жирную и жареную пищу. Есть прекрасные праздничные меню из блюд на пару, вареных и свежих. Популярный майонез можно заменить сметаной, йогуртом или вообще исключить. Если не удается совсем отказаться от алкоголя, старайтесь смешивать его с водой или другими напитками, а также едой, чтобы он не раздражал слизистую. Вода спасает от обезвоживания и улучшает пищеварение. Алкоголь, принятый на голодный желудок, всасывается быстрее, что может привести к неприятным последствиям, например, головной боли. Чем крепче алкогольный напиток, тем больше в нем калорий. Самая низкая калорийность у пива и вина, но в них есть вредные дрожжи. Шампанское, хотя и легкое, но коварное, оно легко всасывается и приводит к быстрому опьянению. Кроме того, может вызвать сильное головокружение, рефлюкс и изжогу.

4. Во избежание проблем с желудочно-кишечным трактом лучше принять ферментные препараты, их можно принимать как однократно, так и несколько дней, но в случае боли все же следует обратиться к специалисту.

5. После обильного застолья необходимы физические нагрузки, обязательно пройдитесь, подвигайтесь, потанцуйте.

«Трудно найти замену традиционному застолью, но тем не менее жизнь и мир меняются, люди начинают осознанно относиться к здоровью. В городах и районах наряжены елки, залиты горки и катки, разве не интереснее встретить новый год необычно – за хороводом, игрой, танцем, катанием на свежем воздухе - в такие моменты легче поднять себе настроение, взбодриться, настроиться на успех, побыть с близкими в трезвом уме, а тем, кто одинок, встретить вторую половинку», – предложила специалист. 

#здоровье #рекомендации #Новый год #гастроэнтеролог

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