Вода, катания, йогурт и прогулки – как встретить новый год без болей на утро

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Впереди долгожданные новогодние праздники, как правило у всех народов мира они сопровождаются обильными застольями. Так люди пытаются настроить себя на достаток в новом году. Однако нередко первое же утро нового года, который встречался с пожеланиями здоровья, счастья и мира, может обернуться проблемами с пищеварением, головной болью и гипертонией.

«Панкреас печени, поджелудочной и желудка - самое распространенное заболевание, которое сопровождает новогодние праздники. Это происходит по разным причинам. Во-первых, люди едят ночью, что уже для организма стресс, во-вторых, все, что не доели ночью, доедают в другие дни и, как правило, пища уже несвежая», – пояснила гастроэнтеролог Национального госпиталя управления делами президента Ляззат Казанбаева

Для того, чтобы снизить нагрузку на организм, врач рекомендует:

1. Не голодать весь день, чтобы ночью не накидываться на еду. Можно есть небольшими порциями в течение дня, тогда не придется налегать на еду за праздничным столом.

2. Во время застолья старайтесь есть маленькими порциями, не смешивать все подряд, есть осознанно, не отвлекаясь.

3. Избегайте жирную и жареную пищу. Есть прекрасные праздничные меню из блюд на пару, вареных и свежих. Популярный майонез можно заменить сметаной, йогуртом или вообще исключить. Если не удается совсем отказаться от алкоголя, старайтесь смешивать его с водой или другими напитками, а также едой, чтобы он не раздражал слизистую. Вода спасает от обезвоживания и улучшает пищеварение. Алкоголь, принятый на голодный желудок, всасывается быстрее, что может привести к неприятным последствиям, например, головной боли. Чем крепче алкогольный напиток, тем больше в нем калорий. Самая низкая калорийность у пива и вина, но в них есть вредные дрожжи. Шампанское, хотя и легкое, но коварное, оно легко всасывается и приводит к быстрому опьянению. Кроме того, может вызвать сильное головокружение, рефлюкс и изжогу.

4. Во избежание проблем с желудочно-кишечным трактом лучше принять ферментные препараты, их можно принимать как однократно, так и несколько дней, но в случае боли все же следует обратиться к специалисту.

5. После обильного застолья необходимы физические нагрузки, обязательно пройдитесь, подвигайтесь, потанцуйте.