​Вода уходит, люди возвращаются

Вчера жители двух эвакуированных населенных пунктов – поселка Мырзакент и села Акжол Мактааральского района – начали возвращаться в свои дома. Разрешение вернуться дал областной штаб по ЧС. Оно касается более 17 тыс. граждан, проживающих в административном центре Мактааральского района, поселке Мырзакент, и ауле Акжол. Это больше половины от общего числа эвакуированных граждан. Всего же из-за угрозы наводнения свои дома вынужденно оставили 31 606 человек.

В Мырзакенте и Акжоле вода подтопила только окраины. Областной штаб по ЧС в минувший понедельник пришел к заключению, что для этих населенных пунктов больше нет угрозы наводнения. Вода пошла на спад, да и оперативно построенные заграждения из мешков с пес­ком и земляные дамбы сыграли свою роль, перекрыв путь воде. Так что теперь сотрудники областного департамента по ЧС, военнослужащие и волонтеры переключились на защиту самого крупного аула района – Коргалы. В самой низкой точке этого населенного пункта, со всех сторон окруженного водой, возводят дамбу протяженностью 500 метров.

Но если для некоторых аулов угроза подтопления миновала, другие села, как, например, Женис, по-прежнему тонут. Этот населенный пункт одним из первых принял на себя удар стихии, оказавшись полностью затопленным. Передвигаться здесь можно только на лодке. На многие сотни метров вокруг нет ни одного островка суши.

Вода прибывала так стремительно, что люди в буквальном смысле слова спасались бегством. О том, чтобы вывести из сараев и отогнать в безопасное место домашнюю живность, не было и речи. Важно было успеть собрать хотя бы самое необходимое, включая документы.

Сегодня в Женисе стоит под два метра воды, в которой тонут жилые дома и хозяйственные постройки, плавают туши погибших животных. Уже известно, что район «принял» на себя порядка 300 миллионов кубометров воды, которую пустили в оросительный канал после прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище на территории Узбекистана. Специа­листы говорят, что наводнения подобного масштаба в регионе никогда не было.

Жители населенных пунктов Женис, Оргебас, Достык, Жана Турмыс, Фирдоуси временно останутся в эвакуационных пунктах, пока опасность полностью не минует. Пострадавших от стихии обеспечивают трехразовым питанием, постельными принадлежностями и теплыми вещами. Все необходимые продукты питания и предметы личной гигиены доставляются своевременно и распределяются по каждому эвакуационному центру по списку с центрального склада, который оборудован на случай чрезвычайной ситуации.

Все сельчане в эвакопунктах прошли медицинское обследование. Медики разъясняют людям основные меры защиты от вируса COVID-19. Для предупреждения распространения инфекции всех обеспечили медицинскими масками, перчатками, антисептиками, дезинфекционными средствами и другими средствами защиты.

Для контроля здоровья граж­дан и оказания необходимой медицинской помощи в регион дополнительно направлены поч­ти полторы сотни медицинских работников. 58 из них – врачи, 89 – фельдшеры. 24 часа в сутки они готовы прийти на помощь людям, пережившим эвакуацию.

Среди них есть те, кто нуждается в психологической помощи. И это вполне объяснимо, ведь люди переживают за оставленное имущество, беспокоятся о том, где и как они будут жить после возвращения в родной аул. Психологическое и эмоциональное состояние людей подавлено. Поэтому руководители оперативного штаба привлекли психологов для работы с эвакуированным населением и обратились к специалистам с просьбой по возможности приехать в Атакент в качестве добровольцев, чтобы оказать психологическую помощь людям, пережившим стихию.

Уже известно, что в зоне подтопления находится 631 жилой дом. Совершенно очевидно, что многие дома восстановлению не подлежат, учитывая, что в регионе широко практикуется возведение построек из самана. Точное число домов, которые придется строить заново, станет известно лишь пос­ле того, как спадет вода и можно будет оценить их состояние и степень повреждения, а заодно и определить сумму нанесенного стихией ущерба.

Для этого Правительством сформирована комиссия во главе с заместителем Премьер-министра Романом Скляром, которая уже прибыла на место ЧП и приступила к работе. Ей предстоит оценить масштабы бедствия, постигшего людей, и оценить нанесенный ущерб, приняв решение о выделении помощи пострадавшим из госрезерва.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев уже заявил, что восстановление Мактаарала будет проходить по схеме, отработанной в Арысе. Уже в воскресенье в Мактаарал начала поступать гуманитарная помощь из Тараза, Шымкента, городов и районов Туркестанской области. Продукты питания и предметы первой необходимости собрали также жители Арыса, которые хорошо помнят, как минувшим летом вся страна помогла им справиться с последствиями взрывов на военных складах. Из Арыса также прибыли три десятка волонтеров, сразу же включившись в работу. Рабочие руки нужны для разгрузки и развозки поступающей гуманитарной помощи, для сооружения защитных дамб.

Оказывают помощь землякам и жители поселка Атакент, в котором организовано сразу несколько эвакопунктов. Они несут продукты питания, предметы личной гигиены, одежду. Для помощи пострадавшим от наводнения открыт счет корпоративного фонда социального развития «Түркістан». Распределение гуманитарной и финансовой помощи контролируется попечительскими советами, в которые приглашены представители общественности, совета ветеранов, акиматов и партии «Nur Otan». Кроме того, в работе оперативного штаба принимают участие сотрудники прокуратуры и антикоррупционной службы.