​Вода уходит, люди возвращаются

Вчера жители двух эвакуированных населенных пунктов – поселка Мырзакент и села Акжол Мактааральского района – начали возвращаться в свои дома. Разрешение вернуться дал областной штаб по ЧС. Оно касается более 17 тыс. граждан, проживающих в административном центре Мактааральского района, поселке Мырзакент, и ауле Акжол. Это больше половины от общего числа эвакуированных граждан. Всего же из-за угрозы наводнения свои дома вынужденно оставили 31 606 человек.
В Мырзакенте и Акжоле вода подтопила только окраины. Областной штаб по ЧС в минувший понедельник пришел к заключению, что для этих населенных пунктов больше нет угрозы наводнения. Вода пошла на спад, да и оперативно построенные заграждения из мешков с песком и земляные дамбы сыграли свою роль, перекрыв путь воде. Так что теперь сотрудники областного департамента по ЧС, военнослужащие и волонтеры переключились на защиту самого крупного аула района – Коргалы. В самой низкой точке этого населенного пункта, со всех сторон окруженного водой, возводят дамбу протяженностью 500 метров.