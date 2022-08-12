Водитель автобуса перевозил пассажиров в наркотическом опьянении в Алматы

В Алматы водитель автобуса перевозил пассажиров под воздействием наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники подразделения административной практики на пересечении проспекта Абая и улицы Утеген батыра остановили водителя автобуса 118-го маршрута.

"Поведение водителя вызвало подозрение. Он был сопровожден для прохождения медицинского освидетельствования, по результатам которого врачами-наркологами было выявлено его наркотическое опьянение. Водителя сразу же отстранили от управления общественным транспортом", – рассказал заместитель начальника управления административной полиции Даулет Сейткулов.

Решением специализированного межрайонного административного суда по городу Алматы мужчина был лишен права управления транспортом сроком на 8 лет, а также подвергнут административному аресту сроком на 15 суток. Автобус водворен на специализированную штрафную стоянку.

Кроме того, меры административного воздействия, согласно ст. 619 КРКобАП, были приняты и в отношении медицинского работника автопредприятия, допустившего на линию водителя в состоянии наркотического опьянения. Сумма штрафа составила 150 тысяч тенге, добавили в полиции.