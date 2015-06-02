Происшествия
Водитель грузовика задавил двухлетнего ребенка в Астане
Меруерт Нургазинова
ДВД г.Астаны ведет досудебное расследование по факту наезда на ребенка во дворе дома в поселке Ильинка, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«30 мая в п. Ильинка водитель автомашины «ГАЗ-53» во дворе дома совершил наезд на ребенка 2013 г.р. В результате происшествия ребенок от полученных телесных повреждений скончался в машине «Скорой помощи»», - говорится в официальном сообщении.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ст.345 ч.3 УК РК). Назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия. В этот же день подозреваемый задержан и водворен в Изолятор временного содержания ДВД г. Астаны.
Управлением дознания ДВД Астаны инициировано ходатайство о санкционировании «ареста» водителя. Проводится расследование.

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