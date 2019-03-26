Происшествия
Водитель не был пьян и автобус был исправен – "Astana LRT" о смертельном ДТП
Инга Селезнева
Согласно подтвержденным данным от "Astana LRT", водитель автобуса в момент дорожно-транспортного происшествия не находился в состоянии алкогольного опьянения, а транспорт был исправен, сообщает Kazpravda.kz.

"В соцсетях распространяются видео, а также комментарии с неподтвержденной информацией о произошедшем сегодня ДТП, в результате которого пострадали 27 человек, двое погибли (водитель 1966 г.р и пассажирка 1992 г.р). Согласно подтвержденным данным, водитель автобуса, 1966 года рождения, в момент дорожно-транспортного происшествия не находился в состоянии алкогольного опьянения, не использовал мобильный телефон во время управления автобусом. Состояние водителя перед выходом на линию оценивалось как удовлетворительное (артериальное давление 110/70), он прошел медицинское предрейсовое медицинское обследование, поэтому был допущен к управлению транспортом. Автобус в момент выхода на линию был полностью исправным и соответствовал всем техническим нормам", – заявила пресс-секретарь "Astana LRT" Науат Азанбаева.

В данный момент ведется расследование причин ДТП, а также выясняются подробности. 

Напомним, крупное ДТП произошло сегодня утром в столице с участием трех автобусов, машины скорой помощи и легковых автомобилей. Автобус маршрута № 303 допустил столкновение с автобусом маршрута №12, далее были задеты автобус маршрута № 53 и машина скорой помощи.

Момент столкновения автобусов попал на видео.

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