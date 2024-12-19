Водитель передал руль пьяному брату и сел на 20 суток в СКО

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

Специализированным судом по административным правонарушениям города Петропавловск рассмотрены два дела об административных правонарушениях, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из обстоятельств дела следует, что житель города передал управление BMW брату, который находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел право управления транспортными средствами.

«В суде он вину признал и пояснил, что указанный автомобиль принадлежит ему. Поскольку ему стало плохо, он попросил младшего брата доехать до дома, несмотря на то, что он знал, что у него нет водительских прав, и он находится в состоянии алкогольного опьянения», - рассказали в суде.

Постановлением суда оба брата признаны виновными и подвергнуты взысканию в виде ареста сроком на 20 суток каждый. 

#суд #арест #правонарушение

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