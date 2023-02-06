Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу

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Пожаловались водители и на тяжелые условия труда. На многих маршрутах они одновременно выполняют обязанности и водителя, и кондуктора, причем доплаты за последнее практически нет. Да и длительность рабочего дня превышает допустимую норму, что в результате приводит к недосыпам и рассеянности.

Пока водители выдвигали свои требования, пассажиры не могли уехать. Ситуацией тут же воспользовались таксисты, взвинтив цены в 2 раза.

Руководитель автопарка Григорий Пинчук, в свою очередь, заверил, что долгов по зарплате на сегодня у автопарка нет, а зарплату сотрудникам обязательно поднимут на 30-40%. Тем же, кто отказывается выходить на линию и «подстрекал» к этому коллег, директор пригрозил полицией.

182 автобуса все-таки вышли на маршруты, но люди все равно опоздали на работу и на занятия.

На утренний демарш водителей отреагировали в городском акимате.

«Руководство автобусного парка проводило неоднократные беседы и пришло к договоренности с работниками, в первую очередь о начислении увеличенного оклада с февраля 2023 года. Невзирая на достигнутые договоренности, группа лиц преднамеренно перекрыла движение при выезде из автобусного парка. По информации руководства автобусного парка, по состоянию на 6 февраля задолженности по выплате заработной платы не имеется, расчеты на увеличение заработной платы подготовлены», – говорится в распространенном сообщении.

Устроивших саботаж пообещали привлечь к ответственности по закону. Но семейчанам от этого легче не стало. Их по-прежнему терзают мысли, как добраться вечером домой, так как автобусы сходят с линии уже в 19:00.