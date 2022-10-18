Водителя автобуса в Караганде накажут за переписку по телефону (видео)

Водитель городского автобуса в Караганде попал на видео, устроив опасную езду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

18 октября в Instagram появилось видео, где водитель автобуса за рулем ведет переписку по телефону. При этом мужчина столь увлечен этим занятием, что даже не смотрит на дорогу, напрочь забыв о своих обязанностях.

Полицейские установили личность нарушителя – 27-летнего мужчину.

В отношении него составлен административный протокол по статье «Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией». Собранный материал направлен на рассмотрение в суд.