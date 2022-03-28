В Таразе устраняют последствия обильных осадков.

Участившиеся на территории региона осадки не прошли бесследно. Сначала это были ливневые дожди, затянувшиеся почти на неделю, теперь выпал снег. Обилие воды доставило жителям областного центра немалое неудобство, а некоторым даже серьезные проблемы. Дворы ряда частных и многоэтажных жилых домов оказались подтопленными. Кроме того, разлилась вода и по некоторым автодорогам, что заметно мешает движению транс­порта. В отдаленных массивах «Дальняя Карасу» и «Тайвань» заметно поднялись подземные воды.

В акимате Тараза сообщили, что ситуация находится под полным контролем. Коммунально-хозяйственные учреждения работают в усиленном режиме. Круглосуточно функционируют аварийно-спасательная служба и горячая линия 109.

Первым делом ответственные лица взялись за откачку дождевых вод вдоль улиц, затем во дворах частных жилых домов. Аким Тараза Ержан Жилкибаев поручил провести временные дренажные канавы в местах, где отсутствуют таковые, а также предотвратить подтопление домов. В настоящее время на 63 улицах города задействованы все силы работников и специализированной техники.

Отметим, что с недавних пор в городе начато восстановление ирригационных систем. Работы в этом направлении ведутся поэтапно. В соответствии с трехлетним планом развития до 2024 года они упорядочены. В текущем году на эти цели предусмотрено 200 млн тенге. Планируется очистить каналы Капал, Торегельды, Карасу-1, Карасу-2, Ушбулак и Сенкибай. В центре внимания – восстановление водосточной системы.