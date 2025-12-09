Водные ресурсы на учете в Qazsu

Марина Демченко
специальный корреспондент

На днях отраслевой комитет Министерства водных ресурсов и ирригации (МВРИ) обновил и обнародовал государственный водный кадастр. В настоящее время совместно с информационно-аналитическим центром водных ресурсов проводится работа по заполнению и формированию отчетов в Qazsu, их обновлению и дополнению. Об этом вчера в ходе брифинга на площадке СЦК сообщил председатель Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Сеилбек Нурымбетов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам спикера, в системе Qazsu размещена информационная карта водных объектов республики, в которой все изученные реки и озера содержат пас­портные данные. Эта система доступна пользователям по адресу Qazsu.gov.kz.

Эксперт также проинформировал о том, что сейчас полным ходом идет подготовка к грядущему паводковому перио­ду 2026 года. Для этого бассейновыми инспекциями совместно с представителями департаментов по чрезвычайным ситуациям и местных исполнительных органов обследовано 1 395 гидротехнических сооружений (ГТС). В результате установлено: 581 ГТС нуждается в ремонте.

Как пояснил спикер, инспекциями даны рекомендации собственникам ирригационных объектов по реконструкции, ремонту и разработке проектно-сметной документации, а также проведению мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод. В соответствии с этими рекомендациями в настоящее время на 69 ГТС осуществляются соответствующие работы. В прошлом году отремонтировано 79 гидросооружений.

Отвечая на вопросы журналистов, Сеилбек Нурымбетов рассказал также об итогах прохождения вегетационного сезона нынешнего года, проблемах, связанных с регулированием водных ресурсов в поливной и паводковый периоды и сбросом загрязненных вод в водоемы страны.

В частности, председатель комитета разъяснил, что совместно с местными исполнительными органами утвержден план мероприятий по установлению границ водоохранных зон и полос в пределах населенных пунктов. В настоящее время формируется перечень водных объектов.

Кроме того, совместно с исполнительной властью на местах разработан и утвержден план организационных мероприятий по санации паводкоопасных участков рек близ населенных пунктов на 2025–2027 годы. В соответствии с ним определены 51 участок рек и одно озеро в десяти областях, где необходимо в первоочередном порядке провести санацию на общем протяжении 814,06 км.

Кроме того, утверждена дорожная карта по предотвращению загрязнения и истощения Астанинского (в прошлом – Вячеславского) водохранилища на 2025–2029 годы. Аналогичный документ разработан по вопросам обмеления и экологических проблем озера Балхаш.

