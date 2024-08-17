Воду дал... Антикор

В ходе проверки в рамках уголовного дела аудиторы установили, что при строительстве водопроводных сетей в селах Жанысби и Шенбертал было освоено 588,5 млн тенге, выделенных из республиканского бюджета. Объект по графику следовало сдать в эксплуатацию в 2021 году. Несмотря на завершение работ, в определенные договором сроки долгожданная вода в аулах не появилась. Все застопорилось из-за сбоя в действиях автоматики, управляющей насосами пяти скважин водопроводных сетей и водонапорных башен.

После проверки департамент Антикоррупционной службы рекомендовал подрядной организации устранить неполадки, проложить кабель от насосной станции до водонапорной башни в поселке Шенбертал.

В результате исправления данной ситуации наконец-то обеспечена бесперебойная подача воды для 1 132 жителей двух населенных пунктов.