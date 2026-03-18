Военная семья – надежный тыл Армия 18 марта 2026 г. 3:20 4 Асель Муканова редактор отдела информации и права Семья Таубаевых – один из образцовых очагов, демонстрирующих единство, согласие и взаимопонимание. Марат и Динара познакомились в 2011-м году на тое в Шымкенте, а уже в 2012-м связали себя узами брака. фото предоставлено пресс-службой НГ МВД РК Сегодня это полноценная счастливая семья – мама, папа и трое сыновей. Родители уделяют особое внимание воспитанию в детях взаимного уважения и понимания национальных ценностей. Как рассказали в пресс-службе РгК «Орталық» Национальной гвардии МВД РК, взрослые члены семьи Таубаевых проходят службу в воинской части 5451 города Караганды. Воинская дисциплина и чувство ответственности находят отражение и в их повседневной жизни. – Для нас особое значение имеет праздник Наурыз. Великий день весны мы всегда встречаем с особым теплом, накрываем дастархан, готовим национальные блюда. Обязательно рассказываем детям о значении Наурыза, воспитывая уважение к традициям и обычаям, – говорят Динара и Марат. – Сбор родных и близких за праздничным столом также стал неотъемлемой частью нашей семейной традиции. #Национальная гвардия #традиции #семья Таубаевых